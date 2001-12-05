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Раздел: Невероятное  
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На поверхности Луны обнаружили объекты, похожие на дома

На поверхности Луны обнаружили объекты, похожие на дома Открытие сделал уфолог-энтузиаст.

Неизвестный (даже по имени) энтузиаст, ведущий уфологический YouTube-канал «Lunar Quest», опубликовал очередное интригующее видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Исследователь рассматривал при помощи телескопа естественный спутник нашей планеты и неожиданно обнаружил на лунном горизонте нечто, подозрительно напоминающее прямоугольные строения вроде наших с вами домов!

Как нетрудно догадаться, удивлению уфолога не было предела. НАСА, как и прочие мировые космические агентства, постоянно нам твердят о том (стараясь всячески убедить), что Луна является необитаемым небесным телом, где можно найти разве что бесчисленные кратеры, горы и давно выцветший американский флаг. Откуда тогда на Селене взялись крупные прямоугольные объекты?

На поверхности Луны обнаружили объекты, похожие на дома


Разумеется, не лишним было бы предположить, что перед нами всего лишь артефакты съемки, вызванные компрессией видео. Но уж слишком четкими и объемными они выглядят, не правда ли?

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Автор находки намерен добиться того, чтобы представители НАСА познакомились с этими кадрами и попытались прокомментировать их. Затея, как говорят опытные уфологи, скажем, Скотт Уоринг, наивная, но… попробовать можно, правда, ответ сотрудников американского аэрокосмического ведомства заранее предсказуем (если он только будет): это просто парейдолическая иллюзия…

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 Теги: Луна, строения

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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