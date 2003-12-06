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Британцев попросили не делать своих котов вегетарианцами

Британцев попросили не делать своих котов вегетарианцами Перевод этих животных на растительную пищу будет считаться жестоким обращением.

В Великобритании стали бороться против вегетарианцев, вернее даже не против них, а с явными перегибами в таком образе жизни британцев, когда якобы здоровое питание (не доказано ни наукой, ни духовными практиками) становится фанатичным и от него страдают… нет, уже даже не дети, а кошки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

То, что от родителей вегетарианцев и сыроедов страдают их дети, явление хоть не массовое, но известное и в большинстве стран – пресекаемое законом. Но вот чтобы вегетарианцев заподозрили в подобных издевательствах над кошками – такое случилось впервые. Но именно в Соединенном Королевстве зоозащитники выступили с предложением наказывать британцев, переводящих на вегетарианскую пищу своих мурлык.

Дело в том, что в мире все большее распространение получает вегетарианское питание собак. Но эти четвероногие друзья человека считаются все-таки всеядными. И хотя перевод собак на чисто растительную пищу можно все равно рассматривать определенным ущемлением их в еде, однако массовое появление в магазинах собачьего корма исключительно на растительных компонентах говорит о том, что врачи допускают подобное вегетарианское питание.

Но кошки – совсем другое дело, это типичные хищники, которые в природе едят только мясо, а если и поедают иногда траву, то исключительно в лечебных целях. Их-то за что хозяева решили сделать вегетарианцами, вопрошают зоозащитники?

Эти протесты и требования защитить домашних кошек поддержали власти Великобритании, которые через издание The Telegraph распространили на днях предупреждение ко всем гражданам страны, что перевод кошек исключительно на растительный корм теперь будет рассматриваться как жестокое обращение с животными. По британским законам такому нарушителю грозит солидный штраф или даже тюремное заключение.

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Вот такая удивительная новость, которую в большинстве стран мира расценили отчего-то как шутку или как влияние американского нелепого законотворчества, где можно встретить уголовную ответственность за разбрасывание осьминогов в общественных местах (штат Мичиган), а в штате Вашингтон любой, кто приезжает сюда с целью совершить преступление, согласно местному закону, обязан предварительно позвонить в полицию и предупредить об этом стражей порядка. Борьба против фанатичных вегетарианцев в Британии мало чем отличается от этого бреда, пишут пользователи Сети интернет…

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 Теги: кошки, вегетарианцы

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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