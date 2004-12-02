Раздел: Невероятное
Названа главная версия рождения Земли
Существует три гипотезы рождения нашей планеты.
Ученые из Калифорнийского университета (США) подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой наша планета очень быстро сформировалась из облака пыли и газа вокруг Солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые попытались объяснить, как в мантии Земли появился неон.
Это инертный благородный газ, на который не влияют химические и биологические процессы. Этим неон отличается от воды, углекислого газа и азота. Он "хранит память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет после появления Земли".
Согласно первой, Земля сформировалась в течение 2-5 миллионов, захватив все необходимое из окружавшего Солнце облака. Вторая теория предполагает образование пылевых частиц, которые под облучением Солнца превратились в миниатюрные объекты, называемые планетезималями.
Третий вариант: Земля формировалась медленно, а воду, углерод и азот доставили на нее метеориты. Исследователи измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования.
Неон имеет три изотопа: неон-20, 21 и 22. Все являются стабильными и нерадиоактивными, но неон-21 образуется при распаде урана. То есть количество неона-20 и 22 на Земле неизменно с момента ее рождения.
Читайте также: Названа главная версия крушения Су-27
Соотношение изотопов, которое вычислили ученые, оказалось значительно выше, чем у моделей "облученных частиц" и "поздней аккреции". Это говорит в пользу теории о том, что Земля сформировалась относительно быстро.
Ученые из Калифорнийского университета (США) подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой наша планета очень быстро сформировалась из облака пыли и газа вокруг Солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые попытались объяснить, как в мантии Земли появился неон.
Это инертный благородный газ, на который не влияют химические и биологические процессы. Этим неон отличается от воды, углекислого газа и азота. Он "хранит память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет после появления Земли".
Согласно первой, Земля сформировалась в течение 2-5 миллионов, захватив все необходимое из окружавшего Солнце облака. Вторая теория предполагает образование пылевых частиц, которые под облучением Солнца превратились в миниатюрные объекты, называемые планетезималями.
Третий вариант: Земля формировалась медленно, а воду, углерод и азот доставили на нее метеориты. Исследователи измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования.
Неон имеет три изотопа: неон-20, 21 и 22. Все являются стабильными и нерадиоактивными, но неон-21 образуется при распаде урана. То есть количество неона-20 и 22 на Земле неизменно с момента ее рождения.
Читайте также: Названа главная версия крушения Су-27
Соотношение изотопов, которое вычислили ученые, оказалось значительно выше, чем у моделей "облученных частиц" и "поздней аккреции". Это говорит в пользу теории о том, что Земля сформировалась относительно быстро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
310
0
Также советуем посмотреть
- Смешно до слез: умелец с помощью фотошопа превратил звезд в «обычных» людей
- Сеть развеселила словестная «перепалка» Принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Новый хит: необычный зверек решил прокатиться в автомобиле
- О пособниках «химического» фронта Кремля из Украины
- Путин "засветился" на страницах нового комикса о "Супермене"
- Военное положение: людям в форме могут отказать в продаже спиртного
- В Сети смеются над первым котом в Фейсбук Порошенко
- Россия: две жизни ценой две тысячи евро
- Ребенок с сапогом на голове стал героем нового мема
- Украина одержала серьезную победу
- Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
- О новом подозреваемом в деле Гандзюк
- Чому Тимошенко не засудила підкуп виборців
- В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
- Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО
- Вы скажете всё через семь минут
- В Киеве разыскали «минера» Рады
- Уфологи отыскали в Зимбабве «корабль пришельцев»
- Об истории с адмиралом и Кантом
- Климкин оконфузился с фамилией своего коллеги
- Кораблям и катерам Морской охраны ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения
- Три других тополя на Плющихе
- Сеть насмешили суррикаты, пытавшиеся «разбудить» плюшевого зайца
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Оставьте свой комментарий