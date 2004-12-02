» » Названа главная версия рождения Земли
Раздел: Невероятное  
0

Названа главная версия рождения Земли

Названа главная версия рождения ЗемлиСуществует три гипотезы рождения нашей планеты.

Ученые из Калифорнийского университета (США) подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой наша планета очень быстро сформировалась из облака пыли и газа вокруг Солнца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые попытались объяснить, как в мантии Земли появился неон.

Это инертный благородный газ, на который не влияют химические и биологические процессы. Этим неон отличается от воды, углекислого газа и азота. Он "хранит память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет после появления Земли".

Согласно первой, Земля сформировалась в течение 2-5 миллионов, захватив все необходимое из окружавшего Солнце облака. Вторая теория предполагает образование пылевых частиц, которые под облучением Солнца превратились в миниатюрные объекты, называемые планетезималями.

Третий вариант: Земля формировалась медленно, а воду, углерод и азот доставили на нее метеориты. Исследователи измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования.

Неон имеет три изотопа: неон-20, 21 и 22. Все являются стабильными и нерадиоактивными, но неон-21 образуется при распаде урана. То есть количество неона-20 и 22 на Земле неизменно с момента ее рождения.

Читайте также: Названа главная версия крушения Су-27

Соотношение изотопов, которое вычислили ученые, оказалось значительно выше, чем у моделей "облученных частиц" и "поздней аккреции". Это говорит в пользу теории о том, что Земля сформировалась относительно быстро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рождение Земли, версия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
     310
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, откуда на Земле появилась вода Стало известно, откуда на Земле появилась вода

Земля не всегда была голубой планетой

Раскрыта тайна появления воды на Земле Раскрыта тайна появления воды на Земле

Ученые узнали, когда появилась вода на Земле.

Развеян популярный миф о происхождении Земли Развеян популярный миф о происхождении Земли

Земля имеет общее химическое происхождение с другими планетами Солнечной системы.

Ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода Ученые рассказали, откуда на Земле появилась вода

Астрономы поведали о происхождении воды на Земле.

Тайна рождения Луны раскрыта Тайна рождения Луны раскрыта

Небольшой излишек вольфрама в породах спутника Земли помог геофизикам убедиться в верности предположения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх