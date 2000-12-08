Раздел: Невероятное
Голландская копия Ноева ковчега оказалась бесполезной
Вместо живых животных на корабле разместили деревянные фигурки.
Библейскую историю о ковчеге Ноя, пожалуй, знают все. Господь приказал Ною соорудить корабль длиной в 300 локтей, шириной в 50 и высотой в 30. На основе этих размерностей в голландском городе Флеволандии была построена копия ковчега, которая составляет в длину 70 метров, а в ширину – 13 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва владельцы корабля хотели завести на борт животных, однако те упорно отказывались подниматься. Только змеи хорошо себя чувствовали внутри судна. По словам рассказчика Аада, сперва корабль хотели пустить в плавание с животными, но планы пришлось изменить.
Судно было выкуплено Аадом у верующего предпринимателя Джона Хейберса. Именно он построил корабль в 2005 году из 12 тысяч деревьев (сосен и кедра). Судно плавало по реке Маас. На данный момент ковчег перестроен в музей, в котором имеются высеченные из дерева животные.
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В начале этого года, стоит отметить, корабль потерпел серьезное крушение, когда врезался в причал деревни Урк.
Библейскую историю о ковчеге Ноя, пожалуй, знают все. Господь приказал Ною соорудить корабль длиной в 300 локтей, шириной в 50 и высотой в 30. На основе этих размерностей в голландском городе Флеволандии была построена копия ковчега, которая составляет в длину 70 метров, а в ширину – 13 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва владельцы корабля хотели завести на борт животных, однако те упорно отказывались подниматься. Только змеи хорошо себя чувствовали внутри судна. По словам рассказчика Аада, сперва корабль хотели пустить в плавание с животными, но планы пришлось изменить.
Судно было выкуплено Аадом у верующего предпринимателя Джона Хейберса. Именно он построил корабль в 2005 году из 12 тысяч деревьев (сосен и кедра). Судно плавало по реке Маас. На данный момент ковчег перестроен в музей, в котором имеются высеченные из дерева животные.
Читайте также: В австралийском небе засняли загадочное зеленое сияние
В начале этого года, стоит отметить, корабль потерпел серьезное крушение, когда врезался в причал деревни Урк.
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