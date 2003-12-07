Земля под столицей Ирана начала трескаться и проседать

Эти явления значительно обеспокоили местных жителей.



Жители самого большого города в Западной Азии – Тегерана – боятся находиться в своих домах, так как под столицей Ирана движется земля, сообщает



Согласно последним спутниковым снимкам, в определенных местах мегаполис проседает на 25 см в год. Как следствие этих процессов – появление трещин и ям в земной коре, которые могут привести к катастрофе в ближайшее десятилетие.



Проседание началось еще в 2003 году. Начиная с этого года и по 2017 год город просел на приличную глубину. Опускание (более научное название изменениям) наблюдается преимущественно в центре Тегерана, а также в северо-западном регионе города.



Появившиеся трещины в некоторых случаях «заглатывают» людей и животных: одни фермер просидел в образовавшейся яме примерно 6 часов, пока его не вытащили.



Примечательно, что не только Тегеран в опасности. Проседают также Венеция, Италия, некоторые регионы Техаса и Луизианы, Калифорнийская долина Сан-Хоакин и аэропорт в Сан-Франциско.



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Негативные процессы, по словам ученых, являются следствием дренажа подземных вод. С каждым годом внешние силы всё больше разрушают здания и дороги Тегерина. Бурение скважин, как было замечено, только усугубляет затопления. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жители самого большого города в Западной Азии – Тегерана – боятся находиться в своих домах, так как под столицей Ирана движется земля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты Согласно последним спутниковым снимкам, в определенных местах мегаполис проседает на 25 см в год. Как следствие этих процессов – появление трещин и ям в земной коре, которые могут привести к катастрофе в ближайшее десятилетие.Проседание началось еще в 2003 году. Начиная с этого года и по 2017 год город просел на приличную глубину. Опускание (более научное название изменениям) наблюдается преимущественно в центре Тегерана, а также в северо-западном регионе города.Появившиеся трещины в некоторых случаях «заглатывают» людей и животных: одни фермер просидел в образовавшейся яме примерно 6 часов, пока его не вытащили.Примечательно, что не только Тегеран в опасности. Проседают также Венеция, Италия, некоторые регионы Техаса и Луизианы, Калифорнийская долина Сан-Хоакин и аэропорт в Сан-Франциско.Негативные процессы, по словам ученых, являются следствием дренажа подземных вод. С каждым годом внешние силы всё больше разрушают здания и дороги Тегерина. Бурение скважин, как было замечено, только усугубляет затопления.



