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Геологи рассказали о переворотах полюсов Земли

Геологи рассказали о переворотах полюсов ЗемлиГеологи обнаружили аномалию у берега реки Лимпопо.

Физики рассказали, что магнитное поле падает уже 3 000 лет, но если так и будет продолжаться, вскоре мы достигнем критической точки. Стрелки компаса не всегда указывали в этих направлениях, благодаря исследованиям учёные определили, что полюса перемещаются примерно раз в миллион лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Геологи из США 2 года назад обнаружили аномалию у берега реки Лимпопо - магнитная сила падала и имела очень низкое значение несколько столетий назад. Это стало первым доказательством переворотов Земли в аномальных точках.

Также, благодаря исследованию вулканических пород с Карибского моря, удалось определить, что за последние 5 миллионов лет произошло несколько сдвигов оси, а также несколько десятков временных смещений полюсов.

Геологи утверждают, что такие падения магнитного поля грозят Земле разрушением от космических лучей и радиоактивных элементов, а также выведению из строя МКС и остальных спутников.

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Это может помочь развитию рака и ускорению эволюции, либо же полному уничтожению всего живого. Учёные сообщают, что будут и дальше вести наблюдения и раскопки, чтобы предвидеть точный финал.
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 Теги: Геологи, полюс, Земля

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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