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Американские военные собрались "завербовать" бактерии

Американские военные собрались "завербовать" бактерии Колонии микроорганизмов будут использовать для своих целей.

Портал военных американских новостей Defence One с гордостью на днях сообщил, что ученые под эгидой ВМС, ВВС и армии США близки к созданию бактерий, способных легко обнаруживать подводные лодки противника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Кстати, первые сведения о таких разработках (проекта под довольно сложным даже аббревиатурным названием ARASTPPSBME) появились еще в начале 2017 года, но тогда на эту новость мало кто обратил внимание. Однако сегодня этот проект уже солидно финансируется (на него выделено около 50 миллионов долларов), а первые его практические результаты военные ждут уже через год.

Суть проекта заключается в том, чтобы создать искусственные микроорганизмы, способные реагировать на присутствие в морской воде определенных веществ (для обнаружения подлодок – это ржавчина, смазочные масла, мазут). Такая технология будет полезна в первую очередь для слежения за субмаринами, использующие дизель-электрический привод, поскольку в США таких подлодок нет, а значит, своих от чужих отличить будет очень легко.

Искусственно созданные «умные бактерии» американские военные планируют использовать также для охраны портов от проникновения в них подводных диверсантов (на основе реакции на человеческую ДНК), и даже с помощью их создать «краску» для боевой техники, легко имитирующую окружающую среду, добившись так называемого эффекта невидимки (об одной из самой неудачной американской «невидимке» - легендарном бомбардировщике F-117 «Стелс» - смотрите видео в конце статьи).

Планы, конечно, грандиозные, но мировое сообщество пугает слишком большая самонадеянность американских ученых. Они однажды уже придумали бактерию «синтию», которая должна была «пожирать» случайно разлившуюся в океане нефть. И вот в 2010 году, после катастрофического взрыва буровой установки «Deepwater Horizon», когда в Мексиканский залив попало порядка 5 миллионов баррелей нефти, покрыв ею свыше 100 тысяч квадратных километров водной глади, американские ученые выпустили для борьбы с этим экологическим бедствием искусственно созданный микроорганизм.

Однако, придуманная, казалось бы, именно для этого, «синтия» уже вскоре поняла, что куда проще и вкуснее поедать все живое в Мексиканском заливе, чем нефть, а потому устроила здесь такую экологическую катастрофу, последствия которой американцы (да и не только они) расхлебывают до сих пор.

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Не получилось бы у США и с бактериями против подлодок, диверсантов нечто подобное? А если и эти микроорганизмы поведут себя совсем не так, как планировалось? Кстати, подобные эксперименты проводят не только в США, но также и в других странах (по крайней мере, в данном направлении военных разработок американцы пытаются обогнать китайцев, даже не скрывая подобную гонку). Не получится ли в этом случае такая же страшная картина, как с климатическим и тектоническим оружием? А если еще страшнее?

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 Теги: США, бактерии, военные

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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