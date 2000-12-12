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Раздел: Невероятное  
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В России удалось сфотографировать фата-моргану

В России удалось сфотографировать фата-моргану Такая оптическая иллюзия возникает очень редко.

В Сети появились несколько фотографий, сделанных близ Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения на Тазовском полуострове, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

На снимках видны загадочные постройки: многоэтажки времен СССР. На территории никакого населенного пункта быть не может, поэтому речь идёт о мираже.

Эксперты предположили, что автор публикации увидел фата-моргану – редкое оптическое явление, которое состоит из нескольких миражей.

В атмосфере мужчина наблюдал многослойное отражение земной поверхности. Мираж возник благодаря снежному покрову, а также мельчайшим капелькам воды в воздухе.

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Раньше подобные явления люди воспринимали как настоящее чудо, пока не раскрыли секрет миражей. Впрочем, и сегодня находятся пользователи сети, которые говорят о нечто большем, чем просто отражении объектов.

В России удалось сфотографировать фата-моргану
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 Теги: Россия, фата-моргана

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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