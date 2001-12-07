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Ученые сделали неутешительный прогноз о судьбе человечества

Ученые сделали неутешительный прогноз о судьбе человечества Людям может грозить полное вымирание.

Причиной самого массового вымирания морских жителей в истории Земли стали изменения климата, которые ускорили метаболизм организмов и заставили их потреблять больше кислорода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Вполне возможно, что человечество настигнет та же участь, учитывая, что изменения климата заметны уже сейчас. Средняя температура на Земле неуклонно растет, а точка невозврата уже давно пройдена.

Массовое пермское вымирание - самое смертоносное вымирание биосферы в истории Земли.

В результате этого события вымерли 96% всех морских видов. Также исчезли 73% наземных видов позвоночных, 57% родов и 83% классов насекомых.

Принято считать, что причиной вымирания наземных организмов стало извержение вулканов в Сибири - в результате этого события в атмосферу попало столько пепла и газов, что планету на миллион лет окутала плотная завеса, которая одновременно блокировала солнечный свет и не пропускала тепло от Земли.

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Исследователи из Вашингтонского университета решили выяснить, что стало причиной вымирания морских жителей. Как оказалось, повышение температуры на 11 градусов привело к вымиранию практически всех живых существ на Земле.
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 Теги: человечество, вымирание

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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