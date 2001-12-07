Раздел: Невероятное
Отсутствию у Нептуна «кузенов» нашли объяснение
Газовые гиганты средних размеров, похожие на Нептун и Уран.
Необычно малое число "горячих Нептунов" в Галактике объясняется тем, что все эти планеты очень сильно прогреваются их звездами и очень быстро теряют атмосферу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие - на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.
Газовые гиганты средних размеров, похожие на Нептун и Уран, оказались большой редкостью - сейчас ученым известно лишь несколько десятков подтвержденных примеров их существования. При этом теория предсказывает, что такие планеты должны быть самыми многочисленными в Галактике.
Возникает вопрос - почему это не так?
Буррье и его коллеги уже много лет пытаются найти ответ на этот вопрос, изучая свойства уже известных "горячих нептунов" и открывая новые планеты этого типа у близлежащих звезд. К примеру, год назад они обнаружили, что планета GJ 436b, первый открытый мир такого типа, очень быстро теряет атмосферу и вращается по крайне необычной "вертикальной" орбите.
Эти открытия, вкупе с изучением свойств прочих "горячих нептунов", натолкнули ученых на мысль, что все планеты этого типа, расположенные близко к светилу, могут терять атмосферу еще быстрее.
Им удалось проверить эту идею после открытия еще одного небольшого газового гиганта, планеты GJ 3470b в созвездии Рака, удаленной от нас всего на 97 световых лет. Она имеет примерно те же размеры и массу, что и GJ 436b - данный мир примерно в 20 раз тяжелее Земли и в 4,5 раза больше ее.
В отличие от GJ 436b, этот "горячий нептун" соседствует не с красным карликом, а более крупной и яркой звездой, похожей на Солнце. Это позволило ученым проверить, влияет ли подобное соседство на атмосферу подобных планет.
Как оказалось, ее атмосфера испаряется с фантастически высокой скоростью - каждую секунду в космос "убегает" около 15 тысяч тонн водорода и других газов. В результате этого, GJ 3470b теряет около 10-16% своей массы каждый миллиард лет, что в 100 раз выше, чем скорость побега газа из верхних оболочек GJ 436b.
Читайте также: Происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение
Учитывая возраст этой планеты, составляющий около двух миллиардов лет, это означает, что она "похудела" примерно на треть за все время своего существования. Если этот процесс продолжится и в будущем, то от нее останется лишь каменистое ядро, похожее по размерам на типичную "супер-Землю".
Подобные процессы, как считает Буррье, объясняют то, почему "горячие нептуны" встречаются крайне редко. Большая часть из них должна была превратиться в каменистые планеты или стать "мини-Нептуном" в результате подобного испарения.
Необычно малое число "горячих Нептунов" в Галактике объясняется тем, что все эти планеты очень сильно прогреваются их звездами и очень быстро теряют атмосферу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие - на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.
Газовые гиганты средних размеров, похожие на Нептун и Уран, оказались большой редкостью - сейчас ученым известно лишь несколько десятков подтвержденных примеров их существования. При этом теория предсказывает, что такие планеты должны быть самыми многочисленными в Галактике.
Возникает вопрос - почему это не так?
Буррье и его коллеги уже много лет пытаются найти ответ на этот вопрос, изучая свойства уже известных "горячих нептунов" и открывая новые планеты этого типа у близлежащих звезд. К примеру, год назад они обнаружили, что планета GJ 436b, первый открытый мир такого типа, очень быстро теряет атмосферу и вращается по крайне необычной "вертикальной" орбите.
Эти открытия, вкупе с изучением свойств прочих "горячих нептунов", натолкнули ученых на мысль, что все планеты этого типа, расположенные близко к светилу, могут терять атмосферу еще быстрее.
Им удалось проверить эту идею после открытия еще одного небольшого газового гиганта, планеты GJ 3470b в созвездии Рака, удаленной от нас всего на 97 световых лет. Она имеет примерно те же размеры и массу, что и GJ 436b - данный мир примерно в 20 раз тяжелее Земли и в 4,5 раза больше ее.
В отличие от GJ 436b, этот "горячий нептун" соседствует не с красным карликом, а более крупной и яркой звездой, похожей на Солнце. Это позволило ученым проверить, влияет ли подобное соседство на атмосферу подобных планет.
Как оказалось, ее атмосфера испаряется с фантастически высокой скоростью - каждую секунду в космос "убегает" около 15 тысяч тонн водорода и других газов. В результате этого, GJ 3470b теряет около 10-16% своей массы каждый миллиард лет, что в 100 раз выше, чем скорость побега газа из верхних оболочек GJ 436b.
Читайте также: Происхождению таинственной Планеты Х нашли случайное объяснение
Учитывая возраст этой планеты, составляющий около двух миллиардов лет, это означает, что она "похудела" примерно на треть за все время своего существования. Если этот процесс продолжится и в будущем, то от нее останется лишь каменистое ядро, похожее по размерам на типичную "супер-Землю".
Подобные процессы, как считает Буррье, объясняют то, почему "горячие нептуны" встречаются крайне редко. Большая часть из них должна была превратиться в каменистые планеты или стать "мини-Нептуном" в результате подобного испарения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
419
0
Также советуем посмотреть
- Трамп не встретится с Путиным, пока не освободят украинских моряков
- Потешные собаки, которых так и хочется погладить
- Фотки котов, которых жизнь не уберегла от "знакомства" с парикмахерами
- Украинцы с юмором отреагировали на метели
- В Сети высмеяли московскую «скорую помощь», выполняющую функции такси
- В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода
- Путина в новых карикатурах изобразили в виде Голлума
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
- Дело Насирова и других: пора протрезветь
- Полиция назвала наиболее заснеженные дороги
- Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
- Донбасс: смех сквозь слезы
- Девушка, работающая Дедом Морозом, рассказала о смешных моментах
Оставьте свой комментарий