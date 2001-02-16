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Раздел: Невероятное  
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Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию

Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию Из уха собаки пришлось удалить зубы.

Сотрудники приюта для животных "Mutt Misfits" в Оклахома-сити были шокированы тем, что они обнаружили у поступившей к ним с улицы очередной бродячей собаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

У пятилетней собаки по кличке Тоад в одном из ушей находится нечто, похожее на второй рот.

В этом образовании растут зубы, а еще из него выделяется настоящая слюна.

По словам некоторых пользователей интернета, пес похож на существо из фильма ужасов "Нечто".

Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию


"Мы сразу же поняли, что Тоад отличается от всех остальных собак", - рассказывает основательница приюта Хизер Хернандес, - "Первоначально мы решили, что у нее просто мутация с лишними ушами (на вид у Тоад на голове три уха). Но когда собаку осмотрел ветеринар, то выяснилось, что одно из ушей представляет собой натуральный второй рот!".

По словам Хернандес, собака вряд ли испытывает боль из-за ее аномалии, но так как некоторые зубы в ухе были треснутыми или сломанными, она определено испытывала дискомфорт.

Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию


После того как ветеринар удалил из уха поврежденные зубы, оставив лишь парочку здоровых, Тоад стало получше.

"Эти оставшиеся зубы похоже надежно прикреплены к костям черепа. Мы не исключаем, что у Тоад могут быть и другие проблемы в будущем, но пока это все, что мы можем сделать для ее благополучия".

Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию


Второй рот собаки недоразвит и не функционирует как пасть, из него нет прохода в пищевод и он не снабжен мышцами для движения, а также костями.

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"Там есть нечто, что выглядит как ткань губ и оттуда активно выделяется слюна. В остальном собака вполне нормальная, а эта мутация не угрожает ее жизни или здоровью".

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 Теги: собака, рот, ухо

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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