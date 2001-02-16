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Рот вместо уха: в США у собаки выявили жуткую аномалию
Из уха собаки пришлось удалить зубы.
Сотрудники приюта для животных "Mutt Misfits" в Оклахома-сити были шокированы тем, что они обнаружили у поступившей к ним с улицы очередной бродячей собаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
У пятилетней собаки по кличке Тоад в одном из ушей находится нечто, похожее на второй рот.
В этом образовании растут зубы, а еще из него выделяется настоящая слюна.
По словам некоторых пользователей интернета, пес похож на существо из фильма ужасов "Нечто".
"Мы сразу же поняли, что Тоад отличается от всех остальных собак", - рассказывает основательница приюта Хизер Хернандес, - "Первоначально мы решили, что у нее просто мутация с лишними ушами (на вид у Тоад на голове три уха). Но когда собаку осмотрел ветеринар, то выяснилось, что одно из ушей представляет собой натуральный второй рот!".
По словам Хернандес, собака вряд ли испытывает боль из-за ее аномалии, но так как некоторые зубы в ухе были треснутыми или сломанными, она определено испытывала дискомфорт.
После того как ветеринар удалил из уха поврежденные зубы, оставив лишь парочку здоровых, Тоад стало получше.
"Эти оставшиеся зубы похоже надежно прикреплены к костям черепа. Мы не исключаем, что у Тоад могут быть и другие проблемы в будущем, но пока это все, что мы можем сделать для ее благополучия".
Второй рот собаки недоразвит и не функционирует как пасть, из него нет прохода в пищевод и он не снабжен мышцами для движения, а также костями.
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"Там есть нечто, что выглядит как ткань губ и оттуда активно выделяется слюна. В остальном собака вполне нормальная, а эта мутация не угрожает ее жизни или здоровью".
Сотрудники приюта для животных "Mutt Misfits" в Оклахома-сити были шокированы тем, что они обнаружили у поступившей к ним с улицы очередной бродячей собаки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
У пятилетней собаки по кличке Тоад в одном из ушей находится нечто, похожее на второй рот.
В этом образовании растут зубы, а еще из него выделяется настоящая слюна.
По словам некоторых пользователей интернета, пес похож на существо из фильма ужасов "Нечто".
"Мы сразу же поняли, что Тоад отличается от всех остальных собак", - рассказывает основательница приюта Хизер Хернандес, - "Первоначально мы решили, что у нее просто мутация с лишними ушами (на вид у Тоад на голове три уха). Но когда собаку осмотрел ветеринар, то выяснилось, что одно из ушей представляет собой натуральный второй рот!".
По словам Хернандес, собака вряд ли испытывает боль из-за ее аномалии, но так как некоторые зубы в ухе были треснутыми или сломанными, она определено испытывала дискомфорт.
После того как ветеринар удалил из уха поврежденные зубы, оставив лишь парочку здоровых, Тоад стало получше.
"Эти оставшиеся зубы похоже надежно прикреплены к костям черепа. Мы не исключаем, что у Тоад могут быть и другие проблемы в будущем, но пока это все, что мы можем сделать для ее благополучия".
Второй рот собаки недоразвит и не функционирует как пасть, из него нет прохода в пищевод и он не снабжен мышцами для движения, а также костями.
Читайте также: Психолог рассказал, как глобальное потепление изменит людей
"Там есть нечто, что выглядит как ткань губ и оттуда активно выделяется слюна. В остальном собака вполне нормальная, а эта мутация не угрожает ее жизни или здоровью".
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