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Ученые сделали интересное открытие о змеях
Специалисты рассказали об уникальной способности змей.
По итогам одного исследования группа ученых пришла к выводу, что некоторые виды змей способны чувствовать свет кожей хвоста.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Новое исследование выявило удивительную способность к адаптации у австралийских морских змей, что помогает им защитить уязвимые гребешковые хвосты от хищников.
Международное исследование, проведенное Университетом Аделаиды, показало, что несколько видов австралийских морских змей обладают способностью чувствовать свет кожей хвоста, что побуждает их плыть в укрытие.
Исследование также дало новое понимание эволюции и генетики ощущения света. Исследователи обнаружили, что оливковые морские змеи (Aipysurus laevis) и другие виды Aipysurus прячут хвост от света.
Поскольку у морских змей длинные тела, хвостовая лопасть находится на большом расстоянии от головы, поэтому она обладает способностью ощущать свет.
Исследователи проверили чувствительность к свету хвостов у восьми видов морских змей, но обнаружили, что только три вида обладают способностью реагировать на свет. Они пришли к выводу, что такая способность, вероятно, возникла у их предков.
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Ученые не знают, почему одни виды змей способны ощущать свет хвостом, а другие нет.
По итогам одного исследования группа ученых пришла к выводу, что некоторые виды змей способны чувствовать свет кожей хвоста.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Новое исследование выявило удивительную способность к адаптации у австралийских морских змей, что помогает им защитить уязвимые гребешковые хвосты от хищников.
Международное исследование, проведенное Университетом Аделаиды, показало, что несколько видов австралийских морских змей обладают способностью чувствовать свет кожей хвоста, что побуждает их плыть в укрытие.
Исследование также дало новое понимание эволюции и генетики ощущения света. Исследователи обнаружили, что оливковые морские змеи (Aipysurus laevis) и другие виды Aipysurus прячут хвост от света.
Поскольку у морских змей длинные тела, хвостовая лопасть находится на большом расстоянии от головы, поэтому она обладает способностью ощущать свет.
Исследователи проверили чувствительность к свету хвостов у восьми видов морских змей, но обнаружили, что только три вида обладают способностью реагировать на свет. Они пришли к выводу, что такая способность, вероятно, возникла у их предков.
Читайте также: Названы привычки, способствующие быстрому похудению
Ученые не знают, почему одни виды змей способны ощущать свет хвостом, а другие нет.
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