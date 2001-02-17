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Раздел: Невероятное  
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Ученые научились очищать воду светом

Ученые научились очищать воду светомОпытный прототип способен очищать десять литров воды в час.

В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной.

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Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание - в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса.

Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.
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 Теги: Ученые, свет

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