Раздел: Невероятное
Ученые научились очищать воду светом
Опытный прототип способен очищать десять литров воды в час.
В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной.
Читайте также: Китайцы научились очищать воду светом
Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание - в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса.
Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.
В Австралии ученые изобрели материал, который очищает воду с помощью света.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Материал практически на 100% состоит из графитового нитрида углерода и является двумерной пластиной.
Читайте также: Китайцы научились очищать воду светом
Ученые отмечают, что одновременно происходит обеззараживание - в процессе очистки уничтожается почти 100% бактерий, в том числе кишечная палочка. Чтобы уничтожить ее в 50 мм воды, потребовалось всего за полчаса.
Этот показатель в 2 раза выше, чем у существующих аналогов материалов очистки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Оставьте свой комментарий