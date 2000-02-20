Раздел: Невероятное
Очевидец заснял призрак надзирателя в заброшенной тюрьме
Эта тюрьма уже давно не используется по назначению.
33-летняя жительница Ирландии Сара Мерфи в прошедшие выходные вместе со своей семьей приехала из Корка в Берфаст, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Женщина намеревалась отдохнуть и приятно провести время. гуляя по местным достопримечательностям, одной из которых является заброшенная тюрьма Crumlin Road Gaol.
Туристические туры охватывают крыло С, а остальные места тюрьмы для туристов закрыты.
Сара, однако, хотела увидеть то, что не показывают туристам, поэтому она в одиночку пробралась ко входу в крыло В и сделала там несколько снимков.
"Крыло было в темноте и там практически ничего не было видно. Но когда я вернулась домой и стала смотреть фотографии, на одном из снимков я увидела тень, похожую на человека в полицейской каске и в форме. Он стоит сбоку коридора и кажется можно даже рассмотреть ремень его каски".
Это не первый раз, когда в тюрьме Crumlin Road Gaol призраки попадают на фотографии.
В 2016 еще одна женщина-туристка Карэл Фостер снимала пустой коридор с камерами. Она сделала два снимка подряд, а потом на одном увидела в дверном проеме голову призрака, а на втором, сделанном доли секунды спустя, белесое длинное "тело" призрака.
По словам Фостер, призрак, судя по размерам, похож на призрак ребенка, возможно девочки.
Женщина также рассказала, что пока делала эти фото, ощущала в этом месте неприятный холод и "что-то странное".
Тюрьма была закрыта в 1996 году, а до этого в ХХ веке в ней содержались особо опасные преступники, в том числе террористы IRA. На территории тюрьмы также было проведено 17 казней.
В викторианскую эпоху в эту мрачную тюрьму часто сажали детей из бедных семей, которые промышляли воровством еды или одежды.
Детей содержали в таких же суровых условиях, как и взрослых и в том числе они, по слухам, подвергались насилию со стороны других заключенных. Самый скандальный случай произошел в 1858 году, когда 13-летний Патрик Мэги повесился в камере после издевательств.
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Гиды говорят, что тут регулярно видят призраков двух детей - девочки и мальчика. Мальчик вероятно Патрик, а девушка некая Изабель.
33-летняя жительница Ирландии Сара Мерфи в прошедшие выходные вместе со своей семьей приехала из Корка в Берфаст, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Женщина намеревалась отдохнуть и приятно провести время. гуляя по местным достопримечательностям, одной из которых является заброшенная тюрьма Crumlin Road Gaol.
Туристические туры охватывают крыло С, а остальные места тюрьмы для туристов закрыты.
Сара, однако, хотела увидеть то, что не показывают туристам, поэтому она в одиночку пробралась ко входу в крыло В и сделала там несколько снимков.
"Крыло было в темноте и там практически ничего не было видно. Но когда я вернулась домой и стала смотреть фотографии, на одном из снимков я увидела тень, похожую на человека в полицейской каске и в форме. Он стоит сбоку коридора и кажется можно даже рассмотреть ремень его каски".
Это не первый раз, когда в тюрьме Crumlin Road Gaol призраки попадают на фотографии.
В 2016 еще одна женщина-туристка Карэл Фостер снимала пустой коридор с камерами. Она сделала два снимка подряд, а потом на одном увидела в дверном проеме голову призрака, а на втором, сделанном доли секунды спустя, белесое длинное "тело" призрака.
По словам Фостер, призрак, судя по размерам, похож на призрак ребенка, возможно девочки.
Женщина также рассказала, что пока делала эти фото, ощущала в этом месте неприятный холод и "что-то странное".
Тюрьма была закрыта в 1996 году, а до этого в ХХ веке в ней содержались особо опасные преступники, в том числе террористы IRA. На территории тюрьмы также было проведено 17 казней.
В викторианскую эпоху в эту мрачную тюрьму часто сажали детей из бедных семей, которые промышляли воровством еды или одежды.
Детей содержали в таких же суровых условиях, как и взрослых и в том числе они, по слухам, подвергались насилию со стороны других заключенных. Самый скандальный случай произошел в 1858 году, когда 13-летний Патрик Мэги повесился в камере после издевательств.
Читайте также: Ученые обнаружили бизнес-навыки у человекообразных обезьян
Гиды говорят, что тут регулярно видят призраков двух детей - девочки и мальчика. Мальчик вероятно Патрик, а девушка некая Изабель.
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