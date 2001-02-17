В Британии нашли клад возрастом почти 2000 лет

Уникальная находка отправится в музей.



На территории графства Южный Йоркшир Великобритании археологи обнаружили редкий клад серебряных монет – римских динариев. Уникальность данной находки состоит в том, что все 78 монет датируются 68-69 годами нашей эры, сообщает



Это небольшой отрезок времени в истории Римской империи весьма примечательный, и обозначается он как Год четырех императоров. Дело в том, что именно в 68 году началось восстание простив Нерона, и тот в конечном счете покончил жизнь самоубийством.



После этого на престоле в течение одного года сменилось четыре правителя Римской империи. Сначала это был Гальба, потом Отон и за ним – Вителлий. Все три императора правили всего по несколько месяцев. Четвертым стал Веспасиан – основатель династии Флавиев. Веспасиан правил десять лет, и за этот небольшой срок сделал многое для Римской империи, кстати, именно при нем был построен знаменитый амфитеатр Колизей.



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Найденный клад динариев уже официально назван уникальным сокровищем и оценен экспертами Британского музея в 62 тысячи фунтов стерлингов. Приоритетное право на приобретение клада пока остается за музеем Южного Йоркшира, но, скорее всего, сокровище отправится в главный историко-археологический музей Соединенного Королевства. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На территории графства Южный Йоркшир Великобритании археологи обнаружили редкий клад серебряных монет – римских динариев. Уникальность данной находки состоит в том, что все 78 монет датируются 68-69 годами нашей эры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Это небольшой отрезок времени в истории Римской империи весьма примечательный, и обозначается он как Год четырех императоров. Дело в том, что именно в 68 году началось восстание простив Нерона, и тот в конечном счете покончил жизнь самоубийством.После этого на престоле в течение одного года сменилось четыре правителя Римской империи. Сначала это был Гальба, потом Отон и за ним – Вителлий. Все три императора правили всего по несколько месяцев. Четвертым стал Веспасиан – основатель династии Флавиев. Веспасиан правил десять лет, и за этот небольшой срок сделал многое для Римской империи, кстати, именно при нем был построен знаменитый амфитеатр Колизей.Найденный клад динариев уже официально назван уникальным сокровищем и оценен экспертами Британского музея в 62 тысячи фунтов стерлингов. Приоритетное право на приобретение клада пока остается за музеем Южного Йоркшира, но, скорее всего, сокровище отправится в главный историко-археологический музей Соединенного Королевства.





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