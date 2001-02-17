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Раздел: Невероятное  
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В Британии нашли клад возрастом почти 2000 лет

В Британии нашли клад возрастом почти 2000 лет Уникальная находка отправится в музей.

На территории графства Южный Йоркшир Великобритании археологи обнаружили редкий клад серебряных монет – римских динариев. Уникальность данной находки состоит в том, что все 78 монет датируются 68-69 годами нашей эры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Это небольшой отрезок времени в истории Римской империи весьма примечательный, и обозначается он как Год четырех императоров. Дело в том, что именно в 68 году началось восстание простив Нерона, и тот в конечном счете покончил жизнь самоубийством.

После этого на престоле в течение одного года сменилось четыре правителя Римской империи. Сначала это был Гальба, потом Отон и за ним – Вителлий. Все три императора правили всего по несколько месяцев. Четвертым стал Веспасиан – основатель династии Флавиев. Веспасиан правил десять лет, и за этот небольшой срок сделал многое для Римской империи, кстати, именно при нем был построен знаменитый амфитеатр Колизей.

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Найденный клад динариев уже официально назван уникальным сокровищем и оценен экспертами Британского музея в 62 тысячи фунтов стерлингов. Приоритетное право на приобретение клада пока остается за музеем Южного Йоркшира, но, скорее всего, сокровище отправится в главный историко-археологический музей Соединенного Королевства.
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 Теги: Великобритания, клад

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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