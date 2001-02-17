Раздел: Невероятное
В США засняли необычную оптическую иллюзию
Узор на дереве напоминает лицо человека в очках.
Представленная фотография была сделана жителем Оклахомы еще летом прошлого года, однако он только сейчас обнаружил на ней нечто странное и потому решил опубликовать ее в Интернете. Молодой человек рассказывает, что совершенно случайно запечатлел на снимке одну весьма загадочную деталь, которая не дает ему покоя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американца, он вернулся тогда домой и заметил своего отца спящим на диване. Родитель нашего героя постоянно хвалится тем, что встает с петухами, поэтому юноша решил сфотографировать отца с целью получить доказательство бессмысленности столь ранних пробуждений. Получив данный кадр, молодой человек забыл о нем, снова наткнувшись на фото лишь спустя несколько месяцев.
Взглянув на снимок свежим взглядом, парень сразу заметил нечто необычное. На отделанной деревом стене под окном оказался заметен светлый и загадочный силуэт, подозрительно похожий на голову. Спутать ее с чем-либо другим решительно невозможно: отчетливо видны лоб, брови, глаза, нос, приоткрытый рот, подбородок, ухо, шея и даже очки эфемерного человека! Сделав такое открытие, автор загадочного кадра пришел в замешательство.
Разумеется, многие пользователи Сети заявили, что речь идет о парейдолической иллюзии, и наш мозг попросту принимает случайный узор на древесине за нечто осмысленное. Но не слишком ли тогда большое совпадение перед нами? Ведь это не просто абстрактная рожица с точками-глазами и закорючкой-ртом, а вполне четкая объемная голова с правильными пропорциями, да еще и в очках. Может, именно поэтому некоторые комментаторы предположили, будто на фото запечатлелся призрак или некий мистический знак.
Читайте также: Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли
Американец, к слову, пытался впоследствии найти предполагаемый рисунок на стене, в том числе с аналогичного ракурса, однако безуспешно. На деревянных узорах не было ничего даже близко подобного. Отцу он, конечно, ничего не сказал, но сам до сих пор бьется над этой загадкой…
Представленная фотография была сделана жителем Оклахомы еще летом прошлого года, однако он только сейчас обнаружил на ней нечто странное и потому решил опубликовать ее в Интернете. Молодой человек рассказывает, что совершенно случайно запечатлел на снимке одну весьма загадочную деталь, которая не дает ему покоя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам американца, он вернулся тогда домой и заметил своего отца спящим на диване. Родитель нашего героя постоянно хвалится тем, что встает с петухами, поэтому юноша решил сфотографировать отца с целью получить доказательство бессмысленности столь ранних пробуждений. Получив данный кадр, молодой человек забыл о нем, снова наткнувшись на фото лишь спустя несколько месяцев.
Взглянув на снимок свежим взглядом, парень сразу заметил нечто необычное. На отделанной деревом стене под окном оказался заметен светлый и загадочный силуэт, подозрительно похожий на голову. Спутать ее с чем-либо другим решительно невозможно: отчетливо видны лоб, брови, глаза, нос, приоткрытый рот, подбородок, ухо, шея и даже очки эфемерного человека! Сделав такое открытие, автор загадочного кадра пришел в замешательство.
Разумеется, многие пользователи Сети заявили, что речь идет о парейдолической иллюзии, и наш мозг попросту принимает случайный узор на древесине за нечто осмысленное. Но не слишком ли тогда большое совпадение перед нами? Ведь это не просто абстрактная рожица с точками-глазами и закорючкой-ртом, а вполне четкая объемная голова с правильными пропорциями, да еще и в очках. Может, именно поэтому некоторые комментаторы предположили, будто на фото запечатлелся призрак или некий мистический знак.
Читайте также: Ученые объяснили, как будет меняться климат Земли
Американец, к слову, пытался впоследствии найти предполагаемый рисунок на стене, в том числе с аналогичного ракурса, однако безуспешно. На деревянных узорах не было ничего даже близко подобного. Отцу он, конечно, ничего не сказал, но сам до сих пор бьется над этой загадкой…
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
59
0
Оставьте свой комментарий