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К Земле на опасное расстояние приблизилась Нибиру, - конспирологи

К Земле на опасное расстояние приблизилась Нибиру, - конспирологиИз-за этого могут быть катастрофичные изменения в магнитном поле Земли.

Из-за приближение планеты Нибиру Землю ждет кровавая баня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акценты

Так, конспирологи изучили древние манускрипты шумеров и выяснили, что ранее у планеты Нибиру было два спутника. Этими спутниками были Луна и Земля. Доказательством этого служит фото Планеты Х, на котором та заслоняет Луну. Таким образом эксперты уверяют, что планета приблизилась на катастрофически опасное расстояние для Земли.

Из-за этого могут быть катастрофичные изменения в магнитном поле Земли. Это может привести к массовым извержениям вулканов, а также разреживание атмосферы, из-за этого огромная часть кислорода просто сгорит.

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Конспирологи уверяют, что Нибиру просто притянет к себе младшие планеты, нарушив их гравитационные поля. Из-за этого Землю ждет конец света.

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 Теги: Земля, Нибиру

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