Раздел: Невероятное
Найдена гигантская пчела, в четыре раза крупнее обычной
Впечатляющую находку сделали в Индонезии.
Речь идет об огромной пчеле Уоллеса, которая в 4 раза больше обычных медоносных пчел. Длина создания достигает 4 см, а размах крыльев – 6 см, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пчелы Уоллеса впервые были открыты в 1858 году Альфредом Расселом Уоллесом на островах Малуку. Затем их заметили в 1981 году на острове Бачан. С тех пор эксперты считают, что популяция данных созданий сводится к нулю.
Однако недавно пчелы Уоллеса вновь были обнаружены, их заметили на индонезийском острове. Самку увидел и заснял фотограф Клей Болт. Примечательно, что пчела находилась в заброшенном термитнике, а не в улье.
Мужчина занимался исследованием древесных термитников, как вдруг наткнулся на редкое создание. Пчела по размерам была сравнима с жуком-оленем.
Точное местоположение термитника не указывается, чтобы пчелу не забрали браконьеры. Болт и группа ученых собираются регулярно наведывать насекомое. Пчелы Уоллеса не строят крупных ульев, из-за чего их практически невозможно найти. Как правило, создания селятся в термитниках, где и создают свою колонию.
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Насекомые имеют большие челюсти, чтобы собирать смолу. Смола – основной материал для создания гнёзд.
Речь идет об огромной пчеле Уоллеса, которая в 4 раза больше обычных медоносных пчел. Длина создания достигает 4 см, а размах крыльев – 6 см, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пчелы Уоллеса впервые были открыты в 1858 году Альфредом Расселом Уоллесом на островах Малуку. Затем их заметили в 1981 году на острове Бачан. С тех пор эксперты считают, что популяция данных созданий сводится к нулю.
Однако недавно пчелы Уоллеса вновь были обнаружены, их заметили на индонезийском острове. Самку увидел и заснял фотограф Клей Болт. Примечательно, что пчела находилась в заброшенном термитнике, а не в улье.
Мужчина занимался исследованием древесных термитников, как вдруг наткнулся на редкое создание. Пчела по размерам была сравнима с жуком-оленем.
Точное местоположение термитника не указывается, чтобы пчелу не забрали браконьеры. Болт и группа ученых собираются регулярно наведывать насекомое. Пчелы Уоллеса не строят крупных ульев, из-за чего их практически невозможно найти. Как правило, создания селятся в термитниках, где и создают свою колонию.
Читайте также: В Аргентине засняли странное зубастое существо
Насекомые имеют большие челюсти, чтобы собирать смолу. Смола – основной материал для создания гнёзд.
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