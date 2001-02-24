В легендарном британском пабе засняли еще одного призрака

Это уже не первый подобный случай здесь.



Паб "The Dolphin" в Литлхемптоне, Западный Сассекс, нередко называют самым населенным призраками пабом Великобритании, сообщает



Посетители паба, который был построен в 1735 году, время от времени видят аномальные явления и призраков, и все это сложно просто списать на "галлюцинации алкоголиков".



Недавно камера видеонаблюдения засняла очередного призрака или какое-то другое существо, которое словно подкрадывалось к сидевшему у барной стойки посетителю.



Видеозапись очень плохого качества, так как снимают на телефон с экрана компьютера, тем ни менее видно, что это не другой посетитель и не животное.



Более того, как оказалось, этот объект был не просто заснят на камеру, а сидящий мужчина тоже почувствовал рядом с собой чье-то приближение.



"Он является игроком в покер и всегда был большим скептиком. Но тут он позвал меня и сказал, что рядом с ним сейчас промелькнуло нечто белое и тут же исчезло", - рассказывает владелица паба Элли Бойлинг.



По словам женщины мужчина не был пьяным и не находился под воздействием наркотиков. Он также попросил ее посмотреть запись с камеры наблюдения, так как был уверен, что точно что-то видел и ему не показалось.



"Когда я увидела ЭТО на записи, я лишь смогла сказать "Боже мой". Я была в шоке и сначала решила успокоить себя, решив, что просто забежала собака. Но собак не было. А когда я показала запись ему, он был потрясен. До этого момента все считали его самым большим скептиком в мире".



По одной из версий, заснятое на камеру существо является призраком повара, которого когда-то убил бывший владелец паба - дядя Элли. По другой версии это призрак самого дяди, который при жизни отличался злым нравом.



По словам Элли Бойлинг, в этом пабе ранее видели призрак женщины в белом, призрак солдата в камуфляже, а еще тут живет невидимка-озорник, который кидается в людей монетками в 20 пенсов.



Сам Элли считает, что заснятый на видео призрак вероятно призрак девочки по имени Крошка Долли. Однажды Элли нашла в пабе старую разбитую фотопластинку, на которой было изображение маленькой девочки.







Позже один из посетителей рассказал ей, что 100 лет назад хозяином этого паба был его дед и у него было 14 детей. Одна из них умерла от дифтерии в юном возрасте и все ее звали Крошка Долли.



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Скорее всего на старой пластинке была заснята именно она.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Паб "The Dolphin" в Литлхемптоне, Западный Сассекс, нередко называют самым населенным призраками пабом Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости Посетители паба, который был построен в 1735 году, время от времени видят аномальные явления и призраков, и все это сложно просто списать на "галлюцинации алкоголиков".Недавно камера видеонаблюдения засняла очередного призрака или какое-то другое существо, которое словно подкрадывалось к сидевшему у барной стойки посетителю.Видеозапись очень плохого качества, так как снимают на телефон с экрана компьютера, тем ни менее видно, что это не другой посетитель и не животное.Более того, как оказалось, этот объект был не просто заснят на камеру, а сидящий мужчина тоже почувствовал рядом с собой чье-то приближение."Он является игроком в покер и всегда был большим скептиком. Но тут он позвал меня и сказал, что рядом с ним сейчас промелькнуло нечто белое и тут же исчезло", - рассказывает владелица паба Элли Бойлинг.По словам женщины мужчина не был пьяным и не находился под воздействием наркотиков. Он также попросил ее посмотреть запись с камеры наблюдения, так как был уверен, что точно что-то видел и ему не показалось."Когда я увидела ЭТО на записи, я лишь смогла сказать "Боже мой". Я была в шоке и сначала решила успокоить себя, решив, что просто забежала собака. Но собак не было. А когда я показала запись ему, он был потрясен. До этого момента все считали его самым большим скептиком в мире".По одной из версий, заснятое на камеру существо является призраком повара, которого когда-то убил бывший владелец паба - дядя Элли. По другой версии это призрак самого дяди, который при жизни отличался злым нравом.По словам Элли Бойлинг, в этом пабе ранее видели призрак женщины в белом, призрак солдата в камуфляже, а еще тут живет невидимка-озорник, который кидается в людей монетками в 20 пенсов.Сам Элли считает, что заснятый на видео призрак вероятно призрак девочки по имени Крошка Долли. Однажды Элли нашла в пабе старую разбитую фотопластинку, на которой было изображение маленькой девочки.Позже один из посетителей рассказал ей, что 100 лет назад хозяином этого паба был его дед и у него было 14 детей. Одна из них умерла от дифтерии в юном возрасте и все ее звали Крошка Долли.Скорее всего на старой пластинке была заснята именно она.





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