Раздел: Невероятное
Эксперты сделали смелый прогноз о планетах после разрушения Солнца
К счастью, этот прогноз исполнится только через миллиарды лет.
По словам ученых, через 5-7 млрд лет Солнце станет красным гигантом, поскольку в нём выгорит весь водород, а также разрушится гелиевое ядро и образуется разреженная оболочка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты решили определить, что случиться с разными планетами в случае гибели Солнца.
По мере разрушения гелиевого ядра оболочка Солнца растянется на 170 млн км. Вследствие этого будут поглощены три ближайшие планеты – Меркурий, Венера и Земля. В один миг океаны на нашей планете испарятся. Произойдет диссоциация водорода и кислорода. Первый элемент направится в космос, а второй вступит в реакцию с разными породами. Атмосфера Земли станет подобна атмосфере Венеры.
Ученые считают, что уцелеют только газовые гиганты, которые потеряют круги изо льда и пыли, а также воду (она испарится). Территории станут похожи на одну огромную скалу.
Читайте также: В Канаде засняли необычное ледяное цунами
Согласно другой теории, отдаленные планеты станут пригодными для жизни. Так, на Плутоне температура может повыситься до +27°С. На нём, к слову, имеется атмосфера, которая состоит из испаряющихся газов, выходящих из недр. Как итог – на Плутоне может установиться умеренный климат, но ненадолго (на пару миллионов лет). Затем ледяной мир возвратится.
По словам ученых, через 5-7 млрд лет Солнце станет красным гигантом, поскольку в нём выгорит весь водород, а также разрушится гелиевое ядро и образуется разреженная оболочка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты решили определить, что случиться с разными планетами в случае гибели Солнца.
По мере разрушения гелиевого ядра оболочка Солнца растянется на 170 млн км. Вследствие этого будут поглощены три ближайшие планеты – Меркурий, Венера и Земля. В один миг океаны на нашей планете испарятся. Произойдет диссоциация водорода и кислорода. Первый элемент направится в космос, а второй вступит в реакцию с разными породами. Атмосфера Земли станет подобна атмосфере Венеры.
Ученые считают, что уцелеют только газовые гиганты, которые потеряют круги изо льда и пыли, а также воду (она испарится). Территории станут похожи на одну огромную скалу.
Читайте также: В Канаде засняли необычное ледяное цунами
Согласно другой теории, отдаленные планеты станут пригодными для жизни. Так, на Плутоне температура может повыситься до +27°С. На нём, к слову, имеется атмосфера, которая состоит из испаряющихся газов, выходящих из недр. Как итог – на Плутоне может установиться умеренный климат, но ненадолго (на пару миллионов лет). Затем ледяной мир возвратится.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
372
0
Оставьте свой комментарий