» » Эксперты сделали смелый прогноз о планетах после разрушения Солнца
Раздел: Невероятное  
0

Эксперты сделали смелый прогноз о планетах после разрушения Солнца

Эксперты сделали смелый прогноз о планетах после разрушения Солнца К счастью, этот прогноз исполнится только через миллиарды лет.

По словам ученых, через 5-7 млрд лет Солнце станет красным гигантом, поскольку в нём выгорит весь водород, а также разрушится гелиевое ядро и образуется разреженная оболочка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Эксперты решили определить, что случиться с разными планетами в случае гибели Солнца.

По мере разрушения гелиевого ядра оболочка Солнца растянется на 170 млн км. Вследствие этого будут поглощены три ближайшие планеты – Меркурий, Венера и Земля. В один миг океаны на нашей планете испарятся. Произойдет диссоциация водорода и кислорода. Первый элемент направится в космос, а второй вступит в реакцию с разными породами. Атмосфера Земли станет подобна атмосфере Венеры.

Ученые считают, что уцелеют только газовые гиганты, которые потеряют круги изо льда и пыли, а также воду (она испарится). Территории станут похожи на одну огромную скалу.

Читайте также: В Канаде засняли необычное ледяное цунами

Согласно другой теории, отдаленные планеты станут пригодными для жизни. Так, на Плутоне температура может повыситься до +27°С. На нём, к слову, имеется атмосфера, которая состоит из испаряющихся газов, выходящих из недр. Как итог – на Плутоне может установиться умеренный климат, но ненадолго (на пару миллионов лет). Затем ледяной мир возвратится.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Солнце, прогноз

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     372
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх