Раздел: Невероятное
В космосе нашли сотни тысяч новых галактик
Открытие сделали благодаря новым радиотелескопам.
Новая сеть радиотелескопов под названием «LOFAR» позволила экспертам открыть огромное количество новых галактик. Разработка системы принадлежит институту ASTRON. Наибольшее количество объектов было установлено в Нидерландах, однако радиотелескопы имеются также в Германии, Испании, Британии и некоторых других странах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Новая «порция» информации позволит узнать больше о происхождении черных дыр, о слияниях галактик и кластеров, передаёт издание «Astronomy & Astrophysics».
Ученые с разных стран «обогатили» карту звездного неба, внеся 300 тысяч радиоисточников. Практически все отдалены от нас на огромные расстояния. Аппараты сумели заснять струи материала, удаляющиеся на невероятных скоростях от черных дыр в центрах скоплений звёзд.
В ближайшее время ученые планируют более углубленно изучить природу черных дыр, тем более новые данные позволяют установить некоторые интересные факты.
Кроме того, астрономов привлекли следы галактических слияний. Во время данного процесса частицы перемещаются на огромной скорости и создают полосы радиоизлучения, охватывающие миллионы световых лет.
Согласно недавним исследованиям, свечение способно возникать даже в тех случаях, когда никакого объединения не случается. Это говорит лишь об одном – в космосе имеются и другие процессы, провоцирующие ускорение частиц.
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Примечательно, что столько новой информации было получено только при анализе всего лишь 2% неба. Страшно представить, сколько ещё открытий предстоит сделать.
Новая сеть радиотелескопов под названием «LOFAR» позволила экспертам открыть огромное количество новых галактик. Разработка системы принадлежит институту ASTRON. Наибольшее количество объектов было установлено в Нидерландах, однако радиотелескопы имеются также в Германии, Испании, Британии и некоторых других странах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Новая «порция» информации позволит узнать больше о происхождении черных дыр, о слияниях галактик и кластеров, передаёт издание «Astronomy & Astrophysics».
Ученые с разных стран «обогатили» карту звездного неба, внеся 300 тысяч радиоисточников. Практически все отдалены от нас на огромные расстояния. Аппараты сумели заснять струи материала, удаляющиеся на невероятных скоростях от черных дыр в центрах скоплений звёзд.
В ближайшее время ученые планируют более углубленно изучить природу черных дыр, тем более новые данные позволяют установить некоторые интересные факты.
Кроме того, астрономов привлекли следы галактических слияний. Во время данного процесса частицы перемещаются на огромной скорости и создают полосы радиоизлучения, охватывающие миллионы световых лет.
Согласно недавним исследованиям, свечение способно возникать даже в тех случаях, когда никакого объединения не случается. Это говорит лишь об одном – в космосе имеются и другие процессы, провоцирующие ускорение частиц.
Читайте также: Джефф Безос предсказал будущую жизнь людей в космосе
Примечательно, что столько новой информации было получено только при анализе всего лишь 2% неба. Страшно представить, сколько ещё открытий предстоит сделать.
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