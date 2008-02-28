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Раздел: Невероятное  
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Телескоп Spitzer стал «свидетелем» редкого явления

Телескоп Spitzer стал «свидетелем» редкого явленияНа снимках представлены несколько пар галактик.

Телескоп Spitzer стал "свидетелем" редкого явления - слияния галактик, которое неизбежно приведет к их гибели. Об этом отмечается на сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Несмотря на то, что галактики еще не сошлись друг с другом, они уже ощущают на себе воздействие гравитации.

В то время, как одни галактики образуют в результате слияния более крупные галактики, другие идут к неотвратимому концу. Сложная игра сил притяжения завершится у них почти полной остановкой появления новых звезд, и после этого галактику ждет медленное угасание.

По словам специалистов, слияния галактик были значительно более частым явлением в прошлом, и именно эти процессы сформировали наш современный галактический ландшафт.

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Исследование ученых было сосредоточено на 200 близлежащих объектах, включая множество галактик на разных стадиях слияния. Изображения выше показывают три из них.

Телескоп Spitzer стал «свидетелем» редкого явления
Телескоп Spitzer стал «свидетелем» редкого явления
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 Теги: галактики

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Сегодня, 18:29 » Автор: Богдан Процив
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