Раздел: Невероятное
Телескоп Spitzer стал «свидетелем» редкого явления
На снимках представлены несколько пар галактик.
Телескоп Spitzer стал "свидетелем" редкого явления - слияния галактик, которое неизбежно приведет к их гибели. Об этом отмечается на сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Несмотря на то, что галактики еще не сошлись друг с другом, они уже ощущают на себе воздействие гравитации.
В то время, как одни галактики образуют в результате слияния более крупные галактики, другие идут к неотвратимому концу. Сложная игра сил притяжения завершится у них почти полной остановкой появления новых звезд, и после этого галактику ждет медленное угасание.
По словам специалистов, слияния галактик были значительно более частым явлением в прошлом, и именно эти процессы сформировали наш современный галактический ландшафт.
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Исследование ученых было сосредоточено на 200 близлежащих объектах, включая множество галактик на разных стадиях слияния. Изображения выше показывают три из них.
Телескоп Spitzer стал "свидетелем" редкого явления - слияния галактик, которое неизбежно приведет к их гибели. Об этом отмечается на сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Несмотря на то, что галактики еще не сошлись друг с другом, они уже ощущают на себе воздействие гравитации.
В то время, как одни галактики образуют в результате слияния более крупные галактики, другие идут к неотвратимому концу. Сложная игра сил притяжения завершится у них почти полной остановкой появления новых звезд, и после этого галактику ждет медленное угасание.
По словам специалистов, слияния галактик были значительно более частым явлением в прошлом, и именно эти процессы сформировали наш современный галактический ландшафт.
Читайте также: Ученые нашли признаки подземной водяной системы на Марсе
Исследование ученых было сосредоточено на 200 близлежащих объектах, включая множество галактик на разных стадиях слияния. Изображения выше показывают три из них.
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