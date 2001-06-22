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Раздел: Общество  
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В Киеве построят Центр защиты животных

В Киеве построят Центр защиты животныхТакже появится отель для животных.

Строительство первой очереди Центра защиты животных начнут в начале октября 2018 года, передает Хрониика.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Уже презентована техническая документация. Сейчас доделывается рабочий проект, который делится на несколько этапов строительства. В ближайшее время он, думаю, будет закончен. К сентябрю уже должны быть проведены все необходимые тендерные процедуры. А с конца сентября – начала октября начнутся работы по строительству первой очереди Центра защиты животных", – советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец.

Отметим, что в этом центре, который расположится на ул. Автопарковой, будет мини-отель для животных, будет возможность стерилизации, оказания ветеринарной помощи, содержания в приютах, пока им подыщут новых хозяев, а также крематорий для сжигания умерших животных.

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"Сейчас в Киеве живет более 4 млн человек, соответственно, на отели для животных может быть хороший спрос. Поэтому в будущем Центре защиты животных планируется создать мини-отель, где каждый может оставить свое домашнее животное, если он вынужден уехать на некоторое время", – сказал Белоцерковец в 2017 году, когда говорил о планах построить отель.
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 Теги: Киев, животные

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Сегодня, 16:26 » Автор: Анна Мартынова
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