В Киеве построят Центр защиты животных

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На программу защиты животных в Киеве в этом году выделено 20 млн грн.

Сегодня весь мир отмечает праздник — День животных! Этот день пришёл в мир ещё в начале прошлого века, когда на международном конгрессе во Флоренции собрались настоящие защитники и любители животных. Дата 4 октября совпала с датой рождения католического святого Франциска Ассизского, который считался именно покровителем всех