Раздел: Общество
СМИ показали уникальные снимки Януковича с рекламных фотосетов
Манафорт хотел их скрыть от присяжных.
Экс-консультант экс-президента Украины Виктора Януковича, глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы американский судья, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Адвокаты Манафорта 26 июля в судебном представлении заявили о том, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются "несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами". Однако в этом представлении были обнародованы экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.
Среди вещественных доказательств, которые хочет использовать специальный прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.
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Мюллер отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.
Экс-консультант экс-президента Украины Виктора Януковича, глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт хочет, чтобы американский судья, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Адвокаты Манафорта 26 июля в судебном представлении заявили о том, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются "несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами". Однако в этом представлении были обнародованы экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.
Среди вещественных доказательств, которые хочет использовать специальный прокурор США Роберт Мюллер, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.
Читайте также: Серьезная авария в Киеве: есть пострадавшие
Мюллер отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.
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