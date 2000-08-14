» » В Киеве будут устанавливать счетчики на горячую воду
Раздел: Общество  
0

В Киеве будут устанавливать счетчики на горячую воду

В Киеве будут устанавливать счетчики на горячую водуКомпании пришли к соглашению.

Жителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал", пережает Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго". Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях, сообщили в пресс-службе водоканала.

Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Это будет способствовать уменьшению затрат на работы, которые выполняет каждая из компаний с квартирными приборами учета воды. Также ускорит работу с заявками от киевлян.

В Киеве будут устанавливать счетчики на горячую воду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, счетчики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:09 » Автор: Анна Мартынова
     222
     0

Похожие новости по теме

В Киеве изменили правила передачи показаний за воду В Киеве изменили правила передачи показаний за воду

В "Киевводоканале" напомнили, что показания счетчика о потребленном количестве воды необходимо передавать ежемесячно.

Киевлянам подсказали, как оформить заявку на поверку счетчиков Киевлянам подсказали, как оформить заявку на поверку счетчиков

Необходимо оформить заявку.

Отныне киевляне могут передавать показания счетчиков через Viber Отныне киевляне могут передавать показания счетчиков через Viber

"Киевводоканал" освоил очередной способ приема данных от жителей города.

Чиновники сообщили, кому из киевлян поставят бесплатные счетчики для воды Чиновники сообщили, кому из киевлян поставят бесплатные счетчики для воды

Нужно подать заявление в центр коммунального сервиса.

Жителям столицы пересчитают тариф на воду Жителям столицы пересчитают тариф на воду

Стоимость поверки счетчиков хотят ввести в тариф на воду.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх