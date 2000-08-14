В Киеве будут устанавливать счетчики на горячую воду

Компании пришли к соглашению.



Жителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал", пережает



Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго". Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях, сообщили в пресс-службе водоканала.



Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.



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Это будет способствовать уменьшению затрат на работы, которые выполняет каждая из компаний с квартирными приборами учета воды. Также ускорит работу с заявками от киевлян.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал", пережает Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго". Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях, сообщили в пресс-службе водоканала.Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.Это будет способствовать уменьшению затрат на работы, которые выполняет каждая из компаний с квартирными приборами учета воды. Также ускорит работу с заявками от киевлян.



