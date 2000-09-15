Раздел: Общество
В Киеве на Позняках временно ограничат движение
На участке будет проводиться ремонт.
21 и 22 сентября в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Григоренко в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Петра Григоренко на участке от ул. Елены Пчелки до ул. Здолбуновской будет частично ограничено движение транспорта», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Напомним, с 20 по 24 сентября будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе с просп. Николая Бажана в направлении центра.
21 и 22 сентября в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Григоренко в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Петра Григоренко на участке от ул. Елены Пчелки до ул. Здолбуновской будет частично ограничено движение транспорта», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Напомним, с 20 по 24 сентября будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе с просп. Николая Бажана в направлении центра.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Также советуем посмотреть
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
- Лучшая реклама: Сеть в восторге от упитанного кота, живущего в супермаркете
- Почему Московский патриархат – это угроза Украине
- Сытник должен подать в отставку
- Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе
- Победить – это не значит «взорвать Кремль»
- Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
- Самые свежие и прикольные демотиваторы
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
Оставьте свой комментарий