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Раздел: Общество  
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В Киеве на Позняках временно ограничат движение

В Киеве на Позняках временно ограничат движение На участке будет проводиться ремонт.

21 и 22 сентября в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Григоренко в Дарницком районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на ул. Петра Григоренко на участке от ул. Елены Пчелки до ул. Здолбуновской будет частично ограничено движение транспорта», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, с 20 по 24 сентября будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе с просп. Николая Бажана в направлении центра.
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 Теги: Киев, позняки

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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