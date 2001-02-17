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В Сети набирает популярности флешмоб в честь Малевича
Художник родился в Киеве 140 лет назад.
23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения Казимира Малевича - художника-авангардиста, прежде всего известного своей картиной "Черный квадрат". Как известно, гений родился в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Чтобы почтить память знаменитого украинца, известная деятель культуры Наталья Заболотная запустила в сети флешмоб.
"Дорогие друзья ФБ, призываю Вас в этот день присоединиться к флеш-мобу #Малевич_наш - пусть не улицы Киева и всей страны, а хотя бы наши ленты в соцсетях пестрят украинскими цветами всемирно известного гения Казимира Малевича", - написала Заболотная.
Напомним, Малевич родился в Киеве. До 17-ти лет Казимир неоднократно переезжал и жил в различных городках и селах Украины. Он успел пожить на Подолье, Черниговщине и Харьковщине.
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Отметим, что именно в Украине Малевич начал писать картины. Кроме того, художник неоднократно в графе "национальность" указывал "украинец". И уже живя в России, говорил, что его тянет в Киев.
23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения Казимира Малевича - художника-авангардиста, прежде всего известного своей картиной "Черный квадрат". Как известно, гений родился в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
Чтобы почтить память знаменитого украинца, известная деятель культуры Наталья Заболотная запустила в сети флешмоб.
"Дорогие друзья ФБ, призываю Вас в этот день присоединиться к флеш-мобу #Малевич_наш - пусть не улицы Киева и всей страны, а хотя бы наши ленты в соцсетях пестрят украинскими цветами всемирно известного гения Казимира Малевича", - написала Заболотная.
Напомним, Малевич родился в Киеве. До 17-ти лет Казимир неоднократно переезжал и жил в различных городках и селах Украины. Он успел пожить на Подолье, Черниговщине и Харьковщине.
Читайте также: В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
Отметим, что именно в Украине Малевич начал писать картины. Кроме того, художник неоднократно в графе "национальность" указывал "украинец". И уже живя в России, говорил, что его тянет в Киев.
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