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Дело экс-прокурора Суса передадут в суд

Дело экс-прокурора Суса передадут в судНАБУ и САП завершили расследование против экс-следователя Генпрокуратуры Суса.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Как отмечается, Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.

16 марта ему и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как установили детективы НАБУ, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем - заместителя руководителя департамента Генеральной прокуратуры, на протяжении 2016 он систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Также подозреваемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи сторонним лицам.

Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента Генпрокуратуры, других правоохранительных органов и физических лиц.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию за 2015 год.

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В частности, он не внес внедорожник Audi Q7.
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 Теги: Сус, расследование, прокурор

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Сегодня, 15:28 » Автор: Богдан Процив
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