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Дело экс-прокурора Суса передадут в суд
НАБУ и САП завершили расследование против экс-следователя Генпрокуратуры Суса.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.
16 марта ему и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Как установили детективы НАБУ, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем - заместителя руководителя департамента Генеральной прокуратуры, на протяжении 2016 он систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Также подозреваемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи сторонним лицам.
Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.
Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента Генпрокуратуры, других правоохранительных органов и физических лиц.
Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию за 2015 год.
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В частности, он не внес внедорожник Audi Q7.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как отмечается, Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.
16 марта ему и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Как установили детективы НАБУ, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем - заместителя руководителя департамента Генеральной прокуратуры, на протяжении 2016 он систематически присваивал чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Также подозреваемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере, путем продажи сторонним лицам.
Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.
Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента Генпрокуратуры, других правоохранительных органов и физических лиц.
Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию за 2015 год.
Читайте также: Рада провалила реформу для госбюджета
В частности, он не внес внедорожник Audi Q7.
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