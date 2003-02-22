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Раздел: Россия  
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У Путина пожаловались на американские санкции

У Путина пожаловались на американские санкцииФорма давления ощутимо влияет на экономику России.

Международные банки отказываются работать с российскими контрагентами, опасаясь американских санкций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Российский чиновник отметил, что значительная часть американских санкционных пакетов по-прежнему остается только в виде законопроектов. В частности, до сих пор не принят второй пакет санкций за отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Однако даже такая форма давления ощутимо влияет на экономику России.

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"И без этого гайки закручивают. Никто не хочет случайно стать "пособником" России. Поэтому банки и отказываются заниматься продажей долговых бумаг. Особенно теперь, когда большинство конгрессменов относятся к демократам, и особых препятствий для принятия всего этого набора законопроектов нет", - сообщил Орешкин.

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 Теги: Путин, санкции

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