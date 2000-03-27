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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в МайамиУкраинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой путь на крупном турнире в Майами категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

За свой первый четвертьфинал на «Miami Open» Свитолина соперничала с 20-й ракеткой мира из Австралии Эшли Барти. По личным встречам украинка вела 3:0 и считалась безоговорочным фаворитом поединка.

По ходу первого сета Свитолина уступала 0:3 и 2:5, но смогла вернуться в игру и переломить ход матча. Во второй половине Барти начала чаще ошибаться, чем Свитолина незамедлительно воспользовалась – украинка выиграла пять геймов подряд

Второй сет для Свитолиной сложился проще – Элина при счете 2:2 сделала брейк и не позволила Барти возобновить интригу. С первого матч-бола украинка оформила путевку в своей третий четвертьфинал на турнирах категории Premier Mandatory.



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За полуфинал в Майами Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Еленой Остапенко (Латвия) и Петрой Квитовой (Чехия).

Эшли Барти (Австралия, 21) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 5:7, 4:6
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 Теги: Свитолина, Майами, теннис

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Сегодня, 00:20 » Автор: Иван Мартынов
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