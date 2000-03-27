Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Майами

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За свой первый четвертьфинал на «Miami Open» Свитолина соперничала с 20-й ракеткой мира из Австралии Эшли Барти. По личным встречам украинка вела 3:0 и считалась безоговорочным фаворитом поединка.По ходу первого сета Свитолина уступала 0:3 и 2:5, но смогла вернуться в игру и переломить ход матча. Во второй половине Барти начала чаще ошибаться, чем Свитолина незамедлительно воспользовалась – украинка выиграла пять геймов подрядВторой сет для Свитолиной сложился проще – Элина при счете 2:2 сделала брейк и не позволила Барти возобновить интригу. С первого матч-бола украинка оформила путевку в своей третий четвертьфинал на турнирах категории Premier Mandatory.За полуфинал в Майами Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Еленой Остапенко (Латвия) и Петрой Квитовой (Чехия).Эшли Барти (Австралия, 21) –– 5:7, 4:6