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«Ливерпуль» и «ПСЖ» вышли в плей-офф Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» и «ПСЖ» вышли в плей-офф Лиги Чемпионов«ПСЖ» стал победителем группы С, а «Ливерпуль» в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов обошел «Наполи».

«Ливерпуль» в домашнем матче с «Наполи» устраивала победа со счетом 1:0 и крупнее. При этом поражение в один мяч, но с забитым голом, в 1/8 финала выводило уже итальянцев.

На 34-й минуте «Ливерпуль» усилиями Мохаммеда Салаха вышел вперед – нужный счет мерсисайдцы удержали до финального свистка, однако без драмы не обошлось. На второй компенсированной минуте «Наполи» только каким-то чудом не забил спасительный мяч – Милик с нескольких метров расстреливал ворота «Ливерпуля», но красную часть города от вылета из Лиги Чемпионов спас Алиссон.

«Наполи» стал четвертым клубом с 2003 года, который перед последним туром группового этапа занимал первое место, но в итоге вылетел из Лиги Чемпионов. Команда Карло Анчелотти повторила печальный опыт «Селтика», «Олимпиакоса» и киевского «Динамо».

Ливерпуль - Наполи 1:0
Гол: Салах, 34

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85) - Салах, Фирмино (Кейта, 79), Мане

Наполи: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 70) - Аллан, Гамшик, Руис (Зьелински, 62) - Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: ван Дейк, Салах, Робертсон, Мане - Кулибали

Во втором матче группе С сенсации не произошло – Эдинсон Кавани, Неймар и Килиан Мбаппе забили по голу в ворота «Црвены Звезды», что позволило «ПСЖ» выйти в плей-офф ЛЧ с первого места.

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Црвена Звезда - ПСЖ 1:4
Голы: Гобелич, 56 - Кавани, 10, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90+2

Црвена Звезда: Борьян - Стойкович, Гобелич, Дегенек, Родич - Йованчич, Чаушич - Бен-Набуан, Марин (Йовелич, 86), Симич (Эбесилио, 72) - Павков (Боачи, 72)

ПСЖ: Буффон - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Верратти (Рабио, 83), Маркиньос - Мбаппе, Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88) - Кавани

Предупреждения: Борьян, Павков, Стойкович - Керер, Бернат

Турнирная таблица: ПСЖ – 11, Ливерпуль – 9, Наполи – 9, Црвена Звезда – 4.
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 Теги: Лига Чемпионов, Ливерпуль, ПСЖ

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Сегодня, 00:10 » Автор: Иван Мартынов
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