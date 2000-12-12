«Ливерпуль» и «ПСЖ» вышли в плей-офф Лиги Чемпионов

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«Ливерпуль» в домашнем матче с «Наполи» устраивала победа со счетом 1:0 и крупнее. При этом поражение в один мяч, но с забитым голом, в 1/8 финала выводило уже итальянцев.На 34-й минуте «Ливерпуль» усилиями Мохаммеда Салаха вышел вперед – нужный счет мерсисайдцы удержали до финального свистка, однако без драмы не обошлось. На второй компенсированной минуте «Наполи» только каким-то чудом не забил спасительный мяч – Милик с нескольких метров расстреливал ворота «Ливерпуля», но красную часть города от вылета из Лиги Чемпионов спас Алиссон.«Наполи» стал четвертым клубом с 2003 года, который перед последним туром группового этапа занимал первое место, но в итоге вылетел из Лиги Чемпионов. Команда Карло Анчелотти повторила печальный опыт «Селтика», «Олимпиакоса» и киевского «Динамо».- Наполи 1:0Гол: Салах, 34: Алиссон - Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85) - Салах, Фирмино (Кейта, 79), Мане: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 70) - Аллан, Гамшик, Руис (Зьелински, 62) - Кальехон, Мертенс (Милик, 67), ИнсиньеПредупреждения: ван Дейк, Салах, Робертсон, Мане - КулибалиВо втором матче группе С сенсации не произошло – Эдинсон Кавани, Неймар и Килиан Мбаппе забили по голу в ворота «Црвены Звезды», что позволило «ПСЖ» выйти в плей-офф ЛЧ с первого места.Црвена Звезда -1:4Голы: Гобелич, 56 - Кавани, 10, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90+2: Борьян - Стойкович, Гобелич, Дегенек, Родич - Йованчич, Чаушич - Бен-Набуан, Марин (Йовелич, 86), Симич (Эбесилио, 72) - Павков (Боачи, 72): Буффон - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Верратти (Рабио, 83), Маркиньос - Мбаппе, Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88) - КаваниПредупреждения: Борьян, Павков, Стойкович - Керер, Бернат: ПСЖ – 11, Ливерпуль – 9, Наполи – 9, Црвена Звезда – 4.