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Раздел: Технологии  
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В Пентагоне создают программу, которая будет оценивать и влиять на пользователей социальных сетей

В Пентагоне создают программу, которая будет оценивать и влиять на пользователей социальных сетейПентагон хочет разработать программное обеспечение, которое способно оценить и оказывать влияние на аудиторию социальных сетей.

Программа должна отслеживать и анализировать записи в социальных сетях на разных языках и их аудиторию. Соответствующий тендер, в котором изложены предъявляемые к программе требования, Армия США разместила на правительственном портале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Оборонное ведомство планирует сделать такую разработку, чтобы она могла "переводить на английский язык материалы из социальных сетей" с семи языков: арабского, корейского, пушту, русского, урду, фарси и французского.

Программа также будет отслеживать и анализировать текстовые и голосовые записи, изображения и т. д.) из социальных сетей.

В Пентагоне хотят, чтобы программа могла проводить анализ разных сегментов аудитории "посредством чтения и обработки разговорных выражений, различий в написании, сленга, символов и смайликов", используемых в соцсетях.

От ПО требуют и автоматически расценивать настроение публикаций по трем категориям: негативное, нейтральное или позитивное.

Фактически американская армия хочет найти компанию, которая бы разработала искусственный интеллект, способный осуществлять задачи в рамках той или иной социальной сети.

Предполагается, что ПО должно автоматически обновляться по мере обработки информации, "основываясь на полученных знаниях и опыте".

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Программа также должна иметь возможность "выдвигать предположения относительно того, можно ли оказать на ту или иную аудиторию влияние".
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Сегодня, 08:20 » Автор: Ирина Юрьева
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