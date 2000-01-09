В Пентагоне создают программу, которая будет оценивать и влиять на пользователей социальных сетей

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Поисковый гигант Google запатентовал алгоритм, который может освободить от существенной для многих работы, изменения статуса в социальных сетях.

Исследование comScore показало, что в мае 2013 года в десятку социальных сетей, которые посещают наибольшее число пользователей, вошли российские ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники». По данным comScore, предпоследнюю строчку в десятке самых посещаемых социальных сетей заняла «ВКонтакте», в мае ресурс посетило 79,4 миллиона