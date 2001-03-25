Facebook уличили в слежке за звонками и СМС на смартфоне

О сборе информации соцсетью заявил новозеландский программист, проведя соответствующий эксперимент.



Новозеландский программист Дилан МакКей заявил о том, что Facebook собирал информацию о телефонных разговорах, а также текстовых сообщениях. Об этом пишет интернет-издание



МакКей исследовал собственный архив данных на соцсети. В итоге оказалось, что в документе фигурирует информация о списке телефонных адресатов, которые записаны в его телефонной книге, а также информация о всех текстовых сообщениях и звонках. Обнаруженной информацией МакКей поделился на своей Twitter-странице.



Программист удивился тому, что в архиве значится даже продолжительность звонков, совершенных им по смартфону, а также дата отправки СМС-сообщений.



Позднее свою информацию в архиве Facebook проанализировали другие пользователи, и также обнаружили данные о своих звонках и сообщениях.



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В комментариях подписчики отметили, что данная проблема замечена на большинстве Android-смартфонов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Новозеландский программист Дилан МакКей заявил о том, что Facebook собирал информацию о телефонных разговорах, а также текстовых сообщениях. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент МакКей исследовал собственный архив данных на соцсети. В итоге оказалось, что в документе фигурирует информация о списке телефонных адресатов, которые записаны в его телефонной книге, а также информация о всех текстовых сообщениях и звонках. Обнаруженной информацией МакКей поделился на своей Twitter-странице.Программист удивился тому, что в архиве значится даже продолжительность звонков, совершенных им по смартфону, а также дата отправки СМС-сообщений.Позднее свою информацию в архиве Facebook проанализировали другие пользователи, и также обнаружили данные о своих звонках и сообщениях.В комментариях подписчики отметили, что данная проблема замечена на большинстве Android-смартфонов.



