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Раздел: Технологии  
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Facebook уличили в слежке за звонками и СМС на смартфоне

Facebook уличили в слежке за звонками и СМС на смартфонеО сборе информации соцсетью заявил новозеландский программист, проведя соответствующий эксперимент.

Новозеландский программист Дилан МакКей заявил о том, что Facebook собирал информацию о телефонных разговорах, а также текстовых сообщениях. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

МакКей исследовал собственный архив данных на соцсети. В итоге оказалось, что в документе фигурирует информация о списке телефонных адресатов, которые записаны в его телефонной книге, а также информация о всех текстовых сообщениях и звонках. Обнаруженной информацией МакКей поделился на своей Twitter-странице.

Программист удивился тому, что в архиве значится даже продолжительность звонков, совершенных им по смартфону, а также дата отправки СМС-сообщений.

Позднее свою информацию в архиве Facebook проанализировали другие пользователи, и также обнаружили данные о своих звонках и сообщениях.

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В комментариях подписчики отметили, что данная проблема замечена на большинстве Android-смартфонов.
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 Теги: Facebook, слежка

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Сегодня, 10:15 » Автор: Богдан Процив
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