» » Xiaomi представила интересную смарт-камеру
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi представила интересную смарт-камеру

Xiaomi представила интересную смарт-камеру Устройство хорошо снимает даже ночью.

Корпорация Xiaomi представила свой новый продукт – умную камеру Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P. Стоит новинка около 20 долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.

Камера имеет разрешение Full HD и оснащена 130-градусным суперширокоугольным объективом, обеспечивающим четкое изображение с прекрасным полем просмотра (FOV).

Читайте также: Xiaomi презентовала смарт-отвертку

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм инфракрасным светом, обеспечивает эффективный диапазон ночного видения до 10 метров. Устройство использует двойной Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), что обеспечивает стабильный сигнал для беспроводных соединений.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, смарт-камера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
     231
     0

Похожие новости по теме

Xiaomi представила интересный продукт Xiaomi представила интересный продукт

Часть чехла изготовлена из материала, который хорошо распознает жесты на экране.

Xiaomi выпустила новый гаджет Xiaomi выпустила новый гаджет

Компания Xiaomi, в рамках проведения конференции для разработчиков Xiaomi IoT, официально представила измеритель температуры и влажности.

Xiaomi выпустит бюджетную IP-камеру Xiaomi выпустит бюджетную IP-камеру

Xiaomi штампует новую продукцию с интенсивностью, которой может позавидовать любой другой производитель.

Xiaomi выпустила необычный смарт-термометр Xiaomi выпустила необычный смарт-термометр

Xiaomi выпустила новый смарт-термометр в качестве 73-го продукта экосистемы Xiaomi Mijia.

Xiaomi презентовала смарт-отвертку Xiaomi презентовала смарт-отвертку

Внешне инструмент напоминает пишущую ручку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх