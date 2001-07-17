Раздел: Технологии
Названы самые популярные смайлики в разных странах мира
Популярность некоторых эмодзи зависит от языка, на котором говорят пользователи
В компании Google назвали самые популярные смайлики «эмодзи» у пользователей из разных стран мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Абсолютным лидером стал смеющийся смайлик со слезами на глазах. Второе место досталось смайлику, который посылает воздушный поцелуй с сердечком, третье – у смайлика с сердечками на глазах.
При этом в Google отметили, что популярность некоторых эмодзи зависит от языка, на котором говорят пользователи.
«Например, итальянцы и русские посылают друг другу поцелуи чаще, чем носители других языков», – сообщили в пресс-службе.
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Самые популярные смайлики у пользователей из различных стран мира:
В компании Google назвали самые популярные смайлики «эмодзи» у пользователей из разных стран мира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Абсолютным лидером стал смеющийся смайлик со слезами на глазах. Второе место досталось смайлику, который посылает воздушный поцелуй с сердечком, третье – у смайлика с сердечками на глазах.
При этом в Google отметили, что популярность некоторых эмодзи зависит от языка, на котором говорят пользователи.
«Например, итальянцы и русские посылают друг другу поцелуи чаще, чем носители других языков», – сообщили в пресс-службе.
Читайте также: Названы самые популярные городские автомобили
Самые популярные смайлики у пользователей из различных стран мира:
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