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Раздел: Технологии  
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Создатели Firefox обратились с необычной просьбой к пользователям

Создатели Firefox обратились с необычной просьбой к пользователямMozilla собирается в очередной раз сменить дизайн логотипа браузера и сервисов

Mozilla собирается в очередной раз сменить дизайн логотипа Firefox. Помимо Firefox редизайну будут подвержены ряд сервисов: браузера для слабого интернет-соединения Firefox Rocket, специальной версии браузера под VR Firefox Reality, инструмента для скриншотов и прочие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Компания просит у пользователей своих сервисов и браузеров высказаться о новых логотипах. На суд пользователей, Mozilla выложила новые иконки в открытый доступ.

Mozilla вынуждена сменить логотип, поскольку текущее лого Firefox устарело и уже не предоставляет "достаточно инструментов" для отображения всей продуктовой линейки. Многие из представленных иконок далеки до завершения и могут быть изменены, но дата появления новых логотипов не оглашается.

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Вместе с тем, компания не просит голосовать или выбирать лучшие, Mozilla просто хочет услышать мнение, не более того.

Создатели Firefox обратились с необычной просьбой к пользователям
Создатели Firefox обратились с необычной просьбой к пользователям
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 Теги: Firefox, браузер

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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