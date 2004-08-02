Раздел: Технологии
В iOS 12 нашли подробности о новом iPad Pro
В коде операционной системы упоминается функция распознавания лиц Face ID.
Значок, найденный в бета-версии 5 для разработчиков iOS 12, похоже, показал облик планшета iPad Pro следующего поколения.
Новый планшет будет иметь ультратонкие рамки, как и iPhone X, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Синий значок в новой iOS 12 показывает планшет с более тонкими рамками дисплея. При этом у экрана отсутствует вырез в стиле iPhone X. Существующий значок iPad Proпоказывает кнопку Home и переднюю камеру сверху.
Также в коде операционной системы упоминается функция распознавания лиц Face ID. Вместе с тем, размеры самого iPad Pro вряд ли изменятся, а освободившееся за счет уменьшения рамок пространство будет использоваться для увеличения диагонали экрана планшета. Гаджет, видимо, потеряет разъем для наушников, и будет поддерживать только беспроводные или с Lightning адаптером.
Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.
Читайте также: Blackberry выпустила самые защищенные смартфоны на ОС Android
В прошлом году случайный выпуск прошивки HomePod показал очень похожий дизайн iPhone X, поэтому, скорее всего, этот значок, хотя и не является частью какой-либо утечки, является верным взглядом на внешний дизайн следующего iPad Pro.
Значок, найденный в бета-версии 5 для разработчиков iOS 12, похоже, показал облик планшета iPad Pro следующего поколения.
Новый планшет будет иметь ультратонкие рамки, как и iPhone X, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Синий значок в новой iOS 12 показывает планшет с более тонкими рамками дисплея. При этом у экрана отсутствует вырез в стиле iPhone X. Существующий значок iPad Proпоказывает кнопку Home и переднюю камеру сверху.
Также в коде операционной системы упоминается функция распознавания лиц Face ID. Вместе с тем, размеры самого iPad Pro вряд ли изменятся, а освободившееся за счет уменьшения рамок пространство будет использоваться для увеличения диагонали экрана планшета. Гаджет, видимо, потеряет разъем для наушников, и будет поддерживать только беспроводные или с Lightning адаптером.
Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.
Читайте также: Blackberry выпустила самые защищенные смартфоны на ОС Android
В прошлом году случайный выпуск прошивки HomePod показал очень похожий дизайн iPhone X, поэтому, скорее всего, этот значок, хотя и не является частью какой-либо утечки, является верным взглядом на внешний дизайн следующего iPad Pro.
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