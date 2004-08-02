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Раздел: Технологии  
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В iOS 12 нашли подробности о новом iPad Pro

В iOS 12 нашли подробности о новом iPad Pro В коде операционной системы упоминается функция распознавания лиц Face ID.

Значок, найденный в бета-версии 5 для разработчиков iOS 12, похоже, показал облик планшета iPad Pro следующего поколения.

Новый планшет будет иметь ультратонкие рамки, как и iPhone X, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Синий значок в новой iOS 12 показывает планшет с более тонкими рамками дисплея. При этом у экрана отсутствует вырез в стиле iPhone X. Существующий значок iPad Proпоказывает кнопку Home и переднюю камеру сверху.

Также в коде операционной системы упоминается функция распознавания лиц Face ID. Вместе с тем, размеры самого iPad Pro вряд ли изменятся, а освободившееся за счет уменьшения рамок пространство будет использоваться для увеличения диагонали экрана планшета. Гаджет, видимо, потеряет разъем для наушников, и будет поддерживать только беспроводные или с Lightning адаптером.

Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

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В прошлом году случайный выпуск прошивки HomePod показал очень похожий дизайн iPhone X, поэтому, скорее всего, этот значок, хотя и не является частью какой-либо утечки, является верным взглядом на внешний дизайн следующего iPad Pro.
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 Теги: iPad Pro, iOS 12

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Сегодня, 11:53 » Автор: Богдан Процив
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