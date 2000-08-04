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Раздел: Технологии  
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Mozilla выпустила новое экспериментальное обновление для Firefox

Mozilla выпустила новое экспериментальное обновление для FirefoxДля участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

На этот раз для тестирования предложено дополнение Advance (код), разработанное компанией Laserlike, специализирующейся на разработке систем машинного обучения для определения похожего контента. Дополнение реализует боковую панель с персонализированными рекомендациями, релевантными текущей просматриваемой странице.

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Блок рекомендаций включает дополнительные ссылки на похожие страницы, которые выбираются на основе анализа истории прошлых посещений пользователя и тематики текущей страницы.
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 Теги: Mozilla, Firefox

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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