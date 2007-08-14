Раздел: Технологии
В ряде продуктов Siemens обнаружена опасная уязвимость
Siemens исправила опасную уязвимость CVE-2017-3737.
Она затрагивает множество продуктов компании, задействованных в автоматизации процессов на производстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Уязвимость представляет собой проблему передачи данных в незашифрованном виде. В частности, в криптографическом пакете OpenSSL 1.0.2 был введен механизм «состояние ошибки», работающий некорректно, если функции SSL_read () или SSL_write () вызываются непосредственно приложением. Таким образом данные отправляются в виде простого текста с помощью протоколов SSL/TLS.
Для успешной эксплуатации злоумышленник должен вызвать сбой в алгоритме квитирования SSL/TLS. Для успешной атаки не требуется взаимодействие с пользователем или какие-либо привилегии.
Уязвимость затрагивает следующие продукты:
-MindConnect IoT2040: Все версии до v03.01;
-MindConnect Nano (IPC227D): Все версии до v03.01;
-SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (OC1): Все версии до v2.1;
-SIMATIC HMI WinCC Flexible: Все версии;
-SIMATIC IPC DiagBase: Все версии;
-SIMATIC IPC DiagMonitor: Все версии;
-SIMATIC S7-1200: Все версии;
-SIMATIC S7-1500: Все версии до v2.5.2;
-SIMATIC S7-1500 Software Controller: Все версии;
-SIMATIC STEP 7 (TIA Portal): Все версии до v15 Update 2;
-SIMATIC WinCC (TIA Portal): Все версии до v15 Update 2;
-SIMATIC WinCC OA v3.14: Все версии;
-SIMATIC WinCC OA v3.15: Все версии;
-SIMATIC WinCC OA v3.16: Все версии.
Читайте также: В Android-смартфонах найдена опасная уязвимость
Пользователям рекомендуется как можно скорее установить выпущенные производителем обновления.
Она затрагивает множество продуктов компании, задействованных в автоматизации процессов на производстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Уязвимость представляет собой проблему передачи данных в незашифрованном виде. В частности, в криптографическом пакете OpenSSL 1.0.2 был введен механизм «состояние ошибки», работающий некорректно, если функции SSL_read () или SSL_write () вызываются непосредственно приложением. Таким образом данные отправляются в виде простого текста с помощью протоколов SSL/TLS.
Для успешной эксплуатации злоумышленник должен вызвать сбой в алгоритме квитирования SSL/TLS. Для успешной атаки не требуется взаимодействие с пользователем или какие-либо привилегии.
Уязвимость затрагивает следующие продукты:
-MindConnect IoT2040: Все версии до v03.01;
-MindConnect Nano (IPC227D): Все версии до v03.01;
-SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (OC1): Все версии до v2.1;
-SIMATIC HMI WinCC Flexible: Все версии;
-SIMATIC IPC DiagBase: Все версии;
-SIMATIC IPC DiagMonitor: Все версии;
-SIMATIC S7-1200: Все версии;
-SIMATIC S7-1500: Все версии до v2.5.2;
-SIMATIC S7-1500 Software Controller: Все версии;
-SIMATIC STEP 7 (TIA Portal): Все версии до v15 Update 2;
-SIMATIC WinCC (TIA Portal): Все версии до v15 Update 2;
-SIMATIC WinCC OA v3.14: Все версии;
-SIMATIC WinCC OA v3.15: Все версии;
-SIMATIC WinCC OA v3.16: Все версии.
Читайте также: В Android-смартфонах найдена опасная уязвимость
Пользователям рекомендуется как можно скорее установить выпущенные производителем обновления.
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