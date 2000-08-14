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Раздел: Технологии  
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Android-версия Gmail получила новый режим

Android-версия Gmail получила новый режимТекст письма невозможно будет скопировать.

Конфиденциальный режим для писем появился в мобильной версии Gmail. Новинка доступна только для владельцев устройств под управлением Android.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Пользователи получили возможность ограничивать время доступа юзера к письму, а также поставить на него пароль.

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Кроме того, все сообщения, отправленные через конфиденциальный режим, нельзя будет переслать, а текст из них невозможно будет скопировать.
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 Теги: Android, Gmail, режим

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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