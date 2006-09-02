Раздел: Технологии
Apple готовит новую модель Apple Watch
Модель будет обладать меньшим весом.
Компания Apple недавно оповестила широкую общественность о том, что вскоре состоится специальная презентация в формате пресс-конференции, которая возможно будет посвящена некоторым новым продуктам и идеям компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fainaidea.com.
В особенности многих пользователей интересует дальнейшая судьба линейки умных часов Apple Watch, которая обещает быть действительно революционной в своей новой модели – на манер того, какой была модель iPhone X в момент своего анонса и выхода. Впрочем, аналитическое интернет-издание 9to5Mac, специализирующееся на обзорах различной портативной техники, сегодня поделилось с пользователями некоторыми утечками относительно новой модели Apple Watch.
И речь идет о модели под названием Apple Watch Series 4, которая, если верить изображению с портала и описанию специалистов, представляет собой нечто действительно необычное по меркам стратегии Apple. Первое, что можно заметить по фотографии – правдивость которой, впрочем, пока еще стоит под сомнением – это то, что у новой модели появился несколько увеличенный дисплей, и само пространство расходуется более грамотным образом. В особенности это видно по краям дисплея, где специалисты сумели внедрить дополнительные элементы управления.
Кроме того, за счет увеличения доли дисплея видно, что на нем помещает больше информации нежели раньше – можно заметить до девяти разных вариантов информации, включая и само время. Также пользователи не могли не заметить более тонкую раму и корпус браслета в принципе, что с одной стороны радует, так как предполагается, что модель будет обладать меньшим весом. Но с другой стороны неизвестно, можно ли взаимно заменять браслеты и смогут ли владельцы предыдущих вариантов часов обновиться до новой, не меняя свой браслет, адаптированный под их руку.
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Судя по всему, у новой модели Series 4 будет наблюдаться более широкий функционал и возможно даже наличие дополнительных режимов работы – по всей вероятности, компания Apple стремится привлечь на свою сторону как можно больше пользователей, в том числе среди тех, кто предпочитает фитнес-браслеты. Остается дождаться окончательного релиза новой линейки умных часов, однако пока неизвестно, когда она состоится. Возможно, об этом заговорят на предстоящей пресс-конференции Apple.
Компания Apple недавно оповестила широкую общественность о том, что вскоре состоится специальная презентация в формате пресс-конференции, которая возможно будет посвящена некоторым новым продуктам и идеям компании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fainaidea.com.
В особенности многих пользователей интересует дальнейшая судьба линейки умных часов Apple Watch, которая обещает быть действительно революционной в своей новой модели – на манер того, какой была модель iPhone X в момент своего анонса и выхода. Впрочем, аналитическое интернет-издание 9to5Mac, специализирующееся на обзорах различной портативной техники, сегодня поделилось с пользователями некоторыми утечками относительно новой модели Apple Watch.
И речь идет о модели под названием Apple Watch Series 4, которая, если верить изображению с портала и описанию специалистов, представляет собой нечто действительно необычное по меркам стратегии Apple. Первое, что можно заметить по фотографии – правдивость которой, впрочем, пока еще стоит под сомнением – это то, что у новой модели появился несколько увеличенный дисплей, и само пространство расходуется более грамотным образом. В особенности это видно по краям дисплея, где специалисты сумели внедрить дополнительные элементы управления.
Кроме того, за счет увеличения доли дисплея видно, что на нем помещает больше информации нежели раньше – можно заметить до девяти разных вариантов информации, включая и само время. Также пользователи не могли не заметить более тонкую раму и корпус браслета в принципе, что с одной стороны радует, так как предполагается, что модель будет обладать меньшим весом. Но с другой стороны неизвестно, можно ли взаимно заменять браслеты и смогут ли владельцы предыдущих вариантов часов обновиться до новой, не меняя свой браслет, адаптированный под их руку.
Читайте также: Apple готовит к выпуску секретный девайс
Судя по всему, у новой модели Series 4 будет наблюдаться более широкий функционал и возможно даже наличие дополнительных режимов работы – по всей вероятности, компания Apple стремится привлечь на свою сторону как можно больше пользователей, в том числе среди тех, кто предпочитает фитнес-браслеты. Остается дождаться окончательного релиза новой линейки умных часов, однако пока неизвестно, когда она состоится. Возможно, об этом заговорят на предстоящей пресс-конференции Apple.
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