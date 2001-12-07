В Украине рассказали о новом виде кибермошенничества

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В каждой второй системе с беспроводной сетью возможен доступ к локальной компьютерной сети

Власти США сообщили о том, что около 79% атак вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства в прошлом году были совершены на гаджеты под управлением операционной системы Android.