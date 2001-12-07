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Раздел: Технологии  
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В Украине рассказали о новом виде кибермошенничества

В Украине рассказали о новом виде кибермошенничестваВирус нацелен только на пользователей операционной системы MS Windows.

Киберполиция Украины обнаружила несколько случаев распространения вредоносной программы, которую злоумышленники маскируют под рассылку от государственных учреждений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

«Специалисты из киберполиции 11 декабря начали фиксировать факты распространения этого вредоносного программного обеспечения. В общем, оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины», - рассказали в пресс-службе.

Для передачи вредоносного программного обеспечения правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и i.ua. Сообщение с вредными приложениями поступали якобы от имени украинских государственных учреждений, в том числе судов различных инстанций.

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Ранее сообщалось, что сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической финансовой онлайн-биржи.
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 Теги: Украина, киберугрозы

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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