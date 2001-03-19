Раздел: Украина
Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный
Всего за минувшие сутки боевики один раз нарушили перемирие.
За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.
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На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.
За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.
Читайте также: Количество жертв войны на Донбассе уменьшилось
На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.
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