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Раздел: Украина  
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Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный

Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный Всего за минувшие сутки боевики один раз нарушили перемирие.

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

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На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный
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 Теги: АТО, ранение

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Сегодня, 09:06 » Автор: Богдан Процив
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