Раздел: Украина
Россия организовала вывоз из Украины товаров военного назначения
Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок.
Сотрудники СБУ заблокировали вывоз из Украины товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители военно-промышленных компаний России пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.
Правоохранители установили, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран, военную продукцию дельцы планировали поставлять в РФ.
"Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", – говорится в сообщении.
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По указанному факту открыто уголовное производство по двум статьям, в том числе и по статье о государственной измене (ст. 111 УК Украины).
Сотрудники СБУ заблокировали вывоз из Украины товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители военно-промышленных компаний России пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.
Правоохранители установили, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран, военную продукцию дельцы планировали поставлять в РФ.
"Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", – говорится в сообщении.
Читайте также: Главари боевиков на Донбассе готовятся к псевдовыборам
По указанному факту открыто уголовное производство по двум статьям, в том числе и по статье о государственной измене (ст. 111 УК Украины).
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