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Раздел: Украина  
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Россия организовала вывоз из Украины товаров военного назначения

Россия организовала вывоз из Украины товаров военного назначения Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок.

Сотрудники СБУ заблокировали вывоз из Украины товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители военно-промышленных компаний России пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

Правоохранители установили, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран, военную продукцию дельцы планировали поставлять в РФ.

"Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", – говорится в сообщении.

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По указанному факту открыто уголовное производство по двум статьям, в том числе и по статье о государственной измене (ст. 111 УК Украины).
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 Теги: товары, Россия

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Сегодня, 13:29 » Автор: Богдан Процив
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