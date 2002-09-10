Раздел: Украина
Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
Поправки планируют внести уже давно.
Вопрос внесения изменений в Основной закон относительно вступления в НАТО и Евросоюз уже был рассмотрен в нескольких комитетах.
Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что Верховная Рада 20 сентября рассмотрит в сессионном зале изменения в Конституцию относительно курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом она сказала на пресс-конференции сегодня в Киеве. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Одна из главных задач, которую я вижу вообще для всех, кроме изменений в Конституцию, - надо работать над консенсусом в парламенте", - сказала Гопко.
"Остается еще профильный комитет, то есть 18-19 сентября будут все комитеты, и 20-го планируется внести на первое чтение", - сказала она и напомнила, что для принятия соответствующего решения необходимо не менее 226 голосов.
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"А дальше очень важным будет консенсус представителей и правящей коалиции, и оппозиции ... Но я очень надеюсь, что это выльется в 300 голосов, по примеру некоторых стран Балтии, которые также зафиксировали в своих конституциях курс на членство в ЕС и НАТО для того, чтобы потом не было разворотов, или чтобы эти развороты, если реванш, занимали больше времени", - заявила Гопко.
Как сообщалось, 3 сентября в ВР был зарегистрирован президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» (№ 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном законе необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.
5 сентября председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что ВР рассмотрит этот законопроект на следующей пленарной неделе - с 18 по 21 сентября. По его словам, более 300 народных депутатов готовы поддержать изменения в Конституцию.
Вопрос внесения изменений в Основной закон относительно вступления в НАТО и Евросоюз уже был рассмотрен в нескольких комитетах.
Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что Верховная Рада 20 сентября рассмотрит в сессионном зале изменения в Конституцию относительно курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом она сказала на пресс-конференции сегодня в Киеве. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Одна из главных задач, которую я вижу вообще для всех, кроме изменений в Конституцию, - надо работать над консенсусом в парламенте", - сказала Гопко.
"Остается еще профильный комитет, то есть 18-19 сентября будут все комитеты, и 20-го планируется внести на первое чтение", - сказала она и напомнила, что для принятия соответствующего решения необходимо не менее 226 голосов.
Читайте также: Стало известно, когда Нидерланды рассмотрят ассоциацию Украина-ЕС
"А дальше очень важным будет консенсус представителей и правящей коалиции, и оппозиции ... Но я очень надеюсь, что это выльется в 300 голосов, по примеру некоторых стран Балтии, которые также зафиксировали в своих конституциях курс на членство в ЕС и НАТО для того, чтобы потом не было разворотов, или чтобы эти развороты, если реванш, занимали больше времени", - заявила Гопко.
Как сообщалось, 3 сентября в ВР был зарегистрирован президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» (№ 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном законе необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.
5 сентября председатель фракции "БПП" Артур Герасимов заявил, что ВР рассмотрит этот законопроект на следующей пленарной неделе - с 18 по 21 сентября. По его словам, более 300 народных депутатов готовы поддержать изменения в Конституцию.
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