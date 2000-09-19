Раздел: Украина
США одобрили идею предоставления автокефалии Украине
Украинцы имеют право на самоопределение.
Вашингтон поддерживает предоставление автокефалии украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном во вторник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
«США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, - говорится в сообщении. - Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».
Нойерт добавила, что США поддерживают «Украину и ее территориальную целостность». «Мы также поддерживаем Украину, в то время как она определяет свой собственный путь, принимает свои собственные решения и ассоциации, свободные от внешнего вмешательства», - отмечается в заявлении.
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В Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.
Вашингтон поддерживает предоставление автокефалии украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном во вторник.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
«США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, - говорится в сообщении. - Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».
Нойерт добавила, что США поддерживают «Украину и ее территориальную целостность». «Мы также поддерживаем Украину, в то время как она определяет свой собственный путь, принимает свои собственные решения и ассоциации, свободные от внешнего вмешательства», - отмечается в заявлении.
Читайте также: Патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о решении по автокефалии в Украине
В Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.
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