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Раздел: Украина  
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США одобрили идею предоставления автокефалии Украине

США одобрили идею предоставления автокефалии УкраинеУкраинцы имеют право на самоопределение.

Вашингтон поддерживает предоставление автокефалии украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном во вторник.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.

«США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, - говорится в сообщении. - Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога».

Нойерт добавила, что США поддерживают «Украину и ее территориальную целостность». «Мы также поддерживаем Украину, в то время как она определяет свой собственный путь, принимает свои собственные решения и ассоциации, свободные от внешнего вмешательства», - отмечается в заявлении.

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В Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.
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 Теги: автокефалия, Украина, США

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Сегодня, 21:23 » Автор: Едгар Букмирза
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