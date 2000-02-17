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Вера Брежнева призналась, пойдет ли она в политику. Видео

Вера Брежнева призналась, пойдет ли она в политику. Видео Соответствующий вопрос задал ведущий одного из украинских телеканалов.

Известная певица Вера Брежнева рассказала, готова ли она заняться политикой. Видео-интервью с певицей опубликовал ведущий Макс Назаров на своей странице в Facebook, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

"У меня один вопрос для вас: вы же наверняка знаете, что есть человек, второй на постсоветском пространстве, с фамилией Брежнев, еще из Днепродзержинска, который обладает индексом узнаваемости где-то в районе 90%. Не шанс ли это воспользоваться и пойти в политику?", - спросил Назаров.

"Я идейный человек. Поэтому я думаю, что если бы я пошла в политику, я смогла бы донести свою идею и была бы с ней актуальна. Но не в данное время", - ответила Брежнева.

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"Мне кажется нашей политике не хватает красивых женщин. И мудрых", - заметил Назаров. "Идейных", - согласилась певица.

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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