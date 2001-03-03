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В Италии участница Femen показала грудь Берлускони. Видео
Девушка кричала: "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся"
В Италии полуобнаженная активистка группы Femen запрыгнула на стол с выборными бюллетенями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда он пришел проголосовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Девушка кричала: "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся".
Через несколько секунд охранники сняли девушку со стола и вынесли из зала, а политик проголосовал.
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Отметим, что сегодня в Италии стартовали парламентские выборы, избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.
В Италии полуобнаженная активистка группы Femen запрыгнула на стол с выборными бюллетенями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда он пришел проголосовать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Девушка кричала: "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся".
Через несколько секунд охранники сняли девушку со стола и вынесли из зала, а политик проголосовал.
Читайте также: Скандальная участница Femen пришла на допрос в необычном наряде. Видео
Отметим, что сегодня в Италии стартовали парламентские выборы, избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.
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