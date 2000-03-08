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В СБУ показали задержание боевика "ЛНР". Видео

В СБУ показали задержание боевика "ЛНР". ВидеоБоевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

В СБУ заявили, что задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения боевика ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно сообщению, уроженец города Счастье Новоайдарского района присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения.

По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.

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 Теги: СБУ, ЛНР, видео

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Сегодня, 18:39 » Автор: Едгар Букмирза
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