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В СБУ показали задержание боевика "ЛНР". Видео
Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.
В СБУ заявили, что задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения боевика ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, уроженец города Счастье Новоайдарского района присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения.
По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.
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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.
В СБУ заявили, что задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения боевика ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, уроженец города Счастье Новоайдарского района присоединился к так называемой народной милиции ЛНР в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения.
По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.
Читайте также: Воины АТО показали видео с телефона убитого боевика
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.
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