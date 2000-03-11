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Хиллари Клинтон повредила руку в Индии. Видео

Хиллари Клинтон повредила руку в Индии. Видео Политик споткнулась на лестнице и получила трещину руки.

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время частного турне по Индии попала в больницу с травмой запястья. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сотрудник клиники Goyal Hospital сообщил, что Клинтон провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину запястья. Пострадавшей рекомендовали покой в течение нескольких дней и наложение эластичного бинта.

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По данным местного издания, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан.

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 Теги: Хиллари Клинтон, перелом

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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